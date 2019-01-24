«Монако» в ближайшие 48 часов может уволить Анри и вернуть Жардима.

24 января 2019, 03:43

Леонарду Жардим, покинувший в начале сезона пост главного тренера «Монако», может вернуться в клуб, заменив у руля монегасков Тьерри Анри.

По данным источника, смена наставников может состояться уже в ближайшие 48 часов.

«Монако» на данный момент идёт в зоне вылета из Лиги 1, а в последнем матче проиграл «Метцу» (1:3) и выбыл из розыгрыша Кубка Франции на стадии 1/16 финала.

Сам Жардим недавно признался, что практически уверен в том, что однажды вернётся в «Монако».