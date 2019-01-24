«Монако» в ближайшие 48 часов может уволить Анри и вернуть Жардима.

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
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Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
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01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
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02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
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04:00 78’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
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«Монако» в ближайшие 48 часов может уволить Анри и вернуть Жардима

24 января 2019, 03:43

Леонарду Жардим, покинувший в начале сезона пост главного тренера «Монако», может вернуться в клуб, заменив у руля монегасков Тьерри Анри

По данным источника, смена наставников может состояться уже в ближайшие 48 часов.

«Монако» на данный момент идёт в зоне вылета из Лиги 1, а в последнем матче проиграл «Метцу» (1:3) и выбыл из розыгрыша Кубка Франции на стадии 1/16 финала.

Сам Жардим недавно признался, что практически уверен в том, что однажды вернётся в «Монако».

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Все комментарии
MAUS
MAUS ответил Гавроша
   71 / 808
24 января в 22:47
В цветах Зенита нет черного.
да, знаем к какому цвету относится зенит
😁😁😁
Гавроша
Гавроша ответил MAUS
   66 / 808
24 января в 19:10
скорее анри симака-физрука сменит ))))
В цветах Зенита нет черного.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил ОлегаТэ
   233 / 808
24 января в 19:10
Сане вроде за сити играет.
ZaZizu
ZaZizu
   568 / 808
24 января в 19:08
детишки -глоры, негодующие по поводу решения Деда, вы ещё хотите Анри в Арсенале?
MAUS
MAUS ответил Гавроша
   71 / 808
24 января в 18:04
А анри в мае в спартак - кононов дольше вряд ли продержится.
скорее анри симака-физрука сменит ))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил SHMEL
   7 / 808
24 января в 17:00
вот Чалов доказал,а Головин нет
SHMEL
SHMEL ответил 25процентный клоун
   58 / 808
24 января в 16:56
но и Головин не игрок
Головин уже всем и всё доказал в ЦСКА и сборной.Если уж он не игрок,то кто тогда находится в,извиняюсь,спартаке?Ты уж 25%-не оскорбляй своих ногомячистов из тарасовки.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   110 / 808
24 января в 16:51
Удачи
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил koke90
   184 / 808
24 января в 13:47
головина надо выгнать и все норм будет
Без Головина они тоже проигрывают, просто команда развалена
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   184 / 808
24 января в 13:46
Может уволить, а может и не уволить
25процентный клоун
25процентный клоун ответил SHMEL
   7 / 808
24 января в 13:12
но и Головин не игрок
oFANATo
oFANATo
   57 / 808
24 января в 12:39
ДАВНО ПОРА ЭТО СДЕЛАТЬ
Слайш
Слайш
   98 / 808
24 января в 11:59
Дай Бог чтобы так и было.. У Анри нет шансов поднять Монако, а Жардим вырулит учитывая усиление состава..
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил koke90
   117 / 808
24 января в 11:04
головина надо выгнать и все норм будет
Коке с коко притормозить, глядишь, и в голове нормализуется.
SHMEL
SHMEL
   58 / 808
24 января в 10:59
Наконец-то дошло до руководства,что Анри не тренер,о чем я ранее неоднократно говорил.
koke90
koke90
24 января в 10:39
головина надо выгнать и все норм будет
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил самуил кац 3
   117 / 808
24 января в 10:11
А при чем здесь " поломали" ? Ваш Дзага всю жизнь у вас, а ломается по сто раз за год. Это или неправильная физподготовка, или, скорее всего, карма такая. И то, в какой команде он играет, вряд ли при чем.
Вообще-то, Алан не по "сто раз за год" травмируется. И травмы его, если не заметил, в основном, связаны с его амплуа центрального атакующего "хава" - лупили его по ногам - мама не горюй. И отдувался он в иные моменты в ЦСКА, что называется, "за себя и за того парня". И, кстати, за Сборную тоже (Евро 2012 вспомни).
Так что, коли уж ты юморишь насчёт Алана по поводу его травм, то никакой ты не Самуил и не Кац...
самуил кац 3
самуил кац 3 ответил ОлегаТэ
   338 / 808
24 января в 09:58
На Монако-то на***ть и розами засыпать. А вот Головину оттуда валить надо, пока окончательно не поломали...
А при чем здесь " поломали" ? Ваш Дзага всю жизнь у вас, а ломается по сто раз за год. Это или неправильная физподготовка, или, скорее всего, карма такая. И то, в какой команде он играет, вряд ли при чем.
FERIS
FERIS
   83 / 808
24 января в 09:57
Поздно пить баржоми....
kyxy
kyxy ответил ОлегаТэ
24 января в 09:46
Никто за Головина сейчас 30 млн не отдаст, а продавать дешевле Монако его не будет.
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил самуил кац 3
   117 / 808
24 января в 09:30
Не поможет. Игроков -то ушедших не вернешь. Так что , хоть вали, хоть останься, а Монако все-равно ***дец !
На Монако-то на***ть и розами засыпать. А вот Головину оттуда валить надо, пока окончательно не поломали...
Гавроша
Гавроша
   66 / 808
24 января в 08:39
А анри в мае в спартак - кононов дольше вряд ли продержится.
самуил кац 3
самуил кац 3 ответил ОлегаТэ
   338 / 808
24 января в 08:36
Чем-то Монако СпаМ напоминать начинает. Валить Сане оттуда надо...
Не поможет. Игроков -то ушедших не вернешь. Так что , хоть вали, хоть останься, а Монако все-равно ***дец !
MAUS
MAUS
   71 / 808
24 января в 08:29
«Монако» в ближайшие 48 часов может уволить Анри и вернуть Жардима.
…………………………………………
Вот это 100% будет Главной КЛОУНАДОЙ, если не века, то последних лет уж точно!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   182 / 808
24 января в 08:01
Фантазии не хватает. Кроме Жардима во Франции или тем более в Европе больше тренеров не осталось?
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 808
24 января в 07:45
Само назначение Анри - было уже ошибкой.
Kumertau
Kumertau
   788 / 808
24 января в 07:37
Венгера уже не заманить
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   117 / 808
24 января в 07:25
Чем-то Монако СпаМ напоминать начинает. Валить Сане оттуда надо...
ДСА
ДСА
   171 / 808
24 января в 05:45
Анри вообще никакой как тренер.
STVA 1
STVA 1
   105 / 808
24 января в 05:25
Поможет ли?
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