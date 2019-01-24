«Монако» в ближайшие 48 часов может уволить Анри и вернуть Жардима.

Леонарду Жардим, покинувший в начале сезона пост главного тренера «Монако», может вернуться в клуб, заменив у руля монегасков Тьерри Анри.
По данным источника, смена наставников может состояться уже в ближайшие 48 часов.
«Монако» на данный момент идёт в зоне вылета из Лиги 1, а в последнем матче проиграл «Метцу» (1:3) и выбыл из розыгрыша Кубка Франции на стадии 1/16 финала.
Сам Жардим недавно признался, что практически уверен в том, что однажды вернётся в «Монако».
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Так что, коли уж ты юморишь насчёт Алана по поводу его травм, то никакой ты не Самуил и не Кац...
Так что, коли уж ты юморишь насчёт Алана по поводу его травм, то никакой ты не Самуил и не Кац...
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Вот это 100% будет Главной КЛОУНАДОЙ, если не века, то последних лет уж точно!
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Вот это 100% будет Главной КЛОУНАДОЙ, если не века, то последних лет уж точно!