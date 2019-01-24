«Сити» не стал перебивать предложение «Барсы» по личному контракту де Йонга

24 января 2019, 07:52

Стали известны подробности того, почему «Манчестер Сити» проиграл «Барселоне» борьбу за полузащитника «Аякса» Френки де Йонга.

По информации источника, английский клуб отказался дублировать предложение «сине-гранатовых» по личному контракту игрока. Отмечается, что «горожане», в отличие от «Барселоны», были не готовы платить де Йонгу 300 000 фунтов в неделю (без учёта бонусов).

Напомним, сумма перехода 21-летнего голландца в «Барселону» составила 75 млн евро. Ещё € 11 млн «Аякс» может получить в качестве бонусов.