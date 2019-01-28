Гвардиола не стал отвечать на критику Вальверде

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова наставника «Барселоны» Эрнесто Вальверде, заявившего, что Гвардиола не имел морального права лично вести переговоры с полузащитником «Аякса» Френки де Йонгом.

Без комментариев. Вальверде - мой друг, так что всё в порядке. Де Йонг станет игроком «Барселоны», вопрос решен. Я не хочу больше его обсуждать.

Прежде всего, в переговорах я участия не принимал. Высказал свое мнение, и мы сделали всё возможное. Клуб работает потрясающе. Иногда новички приходит, иногда нет. Никаких проблем.