Дайч: «Сульшер предоставил игрокам МЮ больше свободы»

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч восхищен тем, каких результатов удалось добиться Оле-Гуннару Сульшеру у руля «Манчестер Юнайтед».

Со стороны выглядит так, что Сульшер предоставил игрокам больше свободы и они заиграли совершенно по-другому. Я не вижу каких-то серьезных тактических изменений, просто игроки МЮ стали играть более свободно. Я ни в коем случае не принижаю достижений Моуриньо, для меня он по-прежнему топ-тренер, но Сульшер изменил психологию внутри команды.