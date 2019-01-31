Фарфан: «У меня замечательные отношения с Сёминым»

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о своих отношениях с главным тренером команды Юрием Сёминым.

У меня замечательные отношения с ним и со всем тренерским штабом. Он много разговаривает со мной, приветствует, поддерживает шутками. В основном мы общаемся о футболе, но Сёмин интересуется и моей жизнью за пределами поля. Ему важно знать, как у меня дела в бытовом плане, всё ли меня удовлетворяет в России. А ещё много спрашивает о Перу. Иногда он даже использует в разговоре со мной испанские словечки, но я не могу вспомнить, какие именно.