Самедов: «Фото в поддержку Глушакова? Принесли майки, сказали нам надеть»

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Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о том, как было снято фото в поддержку капитана «красно-белых» Дениса Глушакова.

В конце ноября на официальном сайте «Спартака» было опубликовано изображение, на котором все игроки команды надели футболки с номером 8 на груди и сфотографировались с баннером «Один за всех – и все за одного!» Таким образом команда оказала поддержку Глушакову, которого во время матчей освистывали фанаты «Спартака».