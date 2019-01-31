Самедов: «Фото в поддержку Глушакова? Принесли майки, сказали нам надеть»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о том, как было снято фото в поддержку капитана «красно-белых» Дениса Глушакова.
В конце ноября на официальном сайте «Спартака» было опубликовано изображение, на котором все игроки команды надели футболки с номером 8 на груди и сфотографировались с баннером «Один за всех – и все за одного!» Таким образом команда оказала поддержку Глушакову, которого во время матчей освистывали фанаты «Спартака».
Всё очень просто. Сказали, что надо надеть эту майку. Что я могу ещё сказать? Зашли, принесли майки, сказали, что надо надеть.
для спама рядовой случай.. Ждем дальнейших интересных рассказов от Саши )
для спама рядовой случай.. Ждем дальнейших интересных рассказов от Саши )
Одно непонятно, зачем Самедка об этом рассказал??? Ох , любят сор из бы спартачи выносить!!!
Одно непонятно, зачем Самедка об этом рассказал??? Ох , любят сор из бы спартачи выносить!!!