Самедов: «В слив Карреры не верю. Это бред»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о бывшем наставнике «красно-белых» Массимо Каррере и его конфликте с капитаном команды Денисом Глушаковым.

Повлиял ли мой пост в поддержку Карреры на разрыв контракта? Даже не хочу строить догадки. Какая разница? Я бы сделал это в любом случае, поблагодарил бы Массимо, потому что действительно хорошо к нему отношусь. Скажу больше – мы с ним переписывались, общались после того, как у меня сложилась эта ситуация. Повторю – сделал бы то же самое при любых раскладах.

Как отношусь к ситуации с Глушаковым? Никак. Это его жизнь, личная жизнь, мне это неинтересно. Каждый отвечает за это сам.

Слив Карреры? Не верю в принципе в такое. Есть какие-то личные отношения, они, наверное, были у того же Дениса с Каррерой. О чём они разговаривали, что между ними было, могу только догадываться. Ещё раз – в слив не верю. Это бред.