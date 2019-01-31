Ловчев: «Когда вместо Халка покупают Заболотного, слезы наворачиваются»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев подвел итоги товарищеского турнира в Дохе. «Красно-белые» выиграли соревнование, «Зенит» в заключительном поединке разгромил «Ростов» (5:0), но занял лишь третье место.

Я могу сказать только одно: людям, которым дано больше, чем «Ростову», еще и этой команде проигрывать было негоже. Каждый понимает, кто хозяин «Зенита». Понимают это и футболисты, и тренер в том числе. Слышал, что и Семак, и Карпин говорили о том, что «турнир нас особенно не интересует, нам важно то, как мы подготовимся». Но ведь когда тренеры говорят такие вещи, футболисты начинают думать то же самое, понимаете? Это не настрой на игру. У меня было много великих тренеров, они настраивали команды совсем иначе. Качалин, Бесков, Лобановский, Симонян никогда проходными никакие игры не считали.

Только через победы создается победный дух. Конечно, Семак тоже понимал, что если «Зенит» проиграет третий матч кряду, то это будет просто безобразие. Я еще раз убедился в том, что у «Зенита» неплохие игроки - это показал матч с «Ростовом». Но мы знаем, под какой организацией клуб находится. И когда вместо Халка покупают Заболотного, у меня слезы на глаза наворачиваются. И дело не только в Антоне, можно много таких игроков в сегодняшнем питерском клубе назвать, целую плеяду. Когда не покупают таких как Халк - это непонимание того, какие футболисты должны играть в команде, которая озвучивает задачу побеждать в европейских кубках.

Победа «Спартака»? Не надо перехваливать и переоценивать всё это дело. Всё происходит в «Спартаке» на фоне того, что новый тренер проводит новую политику. Вы же видели, как 6 человек выставили на трансфер. Была дана возможность проявить себя другим, Глушакову тому же. И он этой возможностью пользуется. Ханни и Глушаков в Катаре для меня были лучшими в «Спартаке». Видно, что все стараются, все подхватили новые идеи. Но это не значит, что то же самое будет через два месяца. И при Семаке сперва идеи новые подхватили, но потом… Важно, что будет дальше, будет ли тренер давать игрокам что-то новое. Вот «Зенит» остановился в своем развитии. Будет ли «Спартак» прогрессировать? Думаю, да. Начали подбирать игроков под спартаковский стиль. Тот же Мелкадзе, они с Ханни будто друг друга нашли. Это уже тренерская победа Кононова, что он создал такой дуэт.