Ловчев: «Когда вместо Халка покупают Заболотного, слезы наворачиваются»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.15 3.45 3.3
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:2 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Ловчев: «Когда вместо Халка покупают Заболотного, слезы наворачиваются»

сегодня, 09:14

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев подвел итоги товарищеского турнира в Дохе. «Красно-белые» выиграли соревнование, «Зенит» в заключительном поединке разгромил «Ростов» (5:0), но занял лишь третье место.

Я могу сказать только одно: людям, которым дано больше, чем «Ростову», еще и этой команде проигрывать было негоже. Каждый понимает, кто хозяин «Зенита». Понимают это и футболисты, и тренер в том числе. Слышал, что и Семак, и Карпин говорили о том, что «турнир нас особенно не интересует, нам важно то, как мы подготовимся». Но ведь когда тренеры говорят такие вещи, футболисты начинают думать то же самое, понимаете? Это не настрой на игру. У меня было много великих тренеров, они настраивали команды совсем иначе. Качалин, Бесков, Лобановский, Симонян никогда проходными никакие игры не считали.

Только через победы создается победный дух. Конечно, Семак тоже понимал, что если «Зенит» проиграет третий матч кряду, то это будет просто безобразие. Я еще раз убедился в том, что у «Зенита» неплохие игроки - это показал матч с «Ростовом». Но мы знаем, под какой организацией клуб находится. И когда вместо Халка покупают Заболотного, у меня слезы на глаза наворачиваются. И дело не только в Антоне, можно много таких игроков в сегодняшнем питерском клубе назвать, целую плеяду. Когда не покупают таких как Халк - это непонимание того, какие футболисты должны играть в команде, которая озвучивает задачу побеждать в европейских кубках.

Победа «Спартака»? Не надо перехваливать и переоценивать всё это дело. Всё происходит в «Спартаке» на фоне того, что новый тренер проводит новую политику. Вы же видели, как 6 человек выставили на трансфер. Была дана возможность проявить себя другим, Глушакову тому же. И он этой возможностью пользуется. Ханни и Глушаков в Катаре для меня были лучшими в «Спартаке». Видно, что все стараются, все подхватили новые идеи. Но это не значит, что то же самое будет через два месяца. И при Семаке сперва идеи новые подхватили, но потом… Важно, что будет дальше, будет ли тренер давать игрокам что-то новое. Вот «Зенит» остановился в своем развитии. Будет ли «Спартак» прогрессировать? Думаю, да. Начали подбирать игроков под спартаковский стиль. Тот же Мелкадзе, они с Ханни будто друг друга нашли. Это уже тренерская победа Кононова, что он создал такой дуэт.

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Все комментарии
la_masia
la_masia ответил Великолепный камерунец
   32 / 804
сегодня в 10:07
Бомжи этим не занимаются...
ДАША Д
ДАША Д
   99 / 804
сегодня в 10:06
Бывает и такое.
номер 12
номер 12 ответил GGGringOOO
   109 / 804
сегодня в 10:06
Да обычный товарняк-турнир. Победили Зенит 3:0 на нем и что? Этим дурачки только хвастаться будут. Игры вторых команд гораздо важнее. А тут просто тренировка в псевдо-боевых условиях.
Скажи это болельщикам Спартака на чемпионате, спортсе и других новостных сайтах
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 804
сегодня в 10:05
Мелкадзе умнее и техничнее ноунэймов парнокопытных
Jum13
Jum13 ответил Великолепный камерунец
   18 / 804
сегодня в 10:04
    Jum13
    Jum13
       18 / 804
    сегодня в 10:03
    Сказ о том, как красно-белые обыграли голубых

    ДУХ Спартака
    ДУХ Спартака
       68 / 804
    сегодня в 10:03
    Пупсики соскучились от пушечного удара Халка
    Братья за Спартак
    Братья за Спартак
       67 / 804
    сегодня в 10:01
    Халк это было супер трансфер
    STVA 1
    STVA 1
       108 / 804
    сегодня в 10:01
    Переживает бедный.
    cska plus
    cska plus
       15 / 804
    сегодня в 10:00
    Жека продолжает праздновать Новый год
    ZENIT GOAL
    ZENIT GOAL
       182 / 804
    сегодня в 09:59
    Слёзы были, когда этого самого Халка усиленно пропихивали в состав вместо наигрывания своих воспитанников. А Заболотный - это так, ерунда.
    удав
    удав
       140 / 804
    сегодня в 09:58
      Литейный 4
      Литейный 4
         2 / 804
      сегодня в 09:56
      Халк знатно дырявил ворота свиней. Гыгыгы
      Гус Пойет
      Гус Пойет
         642 / 804
      сегодня в 09:56
      Это мягко говоря
      Великолепный камерунец
      Великолепный камерунец ответил GGGringOOO
         31 / 804
      сегодня в 09:55
      Да обычный товарняк-турнир. Победили Зенит 3:0 на нем и что? Этим дурачки только хвастаться будут. Игры вторых команд гораздо важнее. А тут просто тренировка в псевдо-боевых условиях.
      Судя по радости голубых после победы на ростовскими детьми, для них этот кубок был бы особо важен.
      GGGringOOO
      GGGringOOO
         682 / 804
      сегодня в 09:54
      Да обычный товарняк-турнир. Победили Зенит 3:0 на нем и что? Этим дурачки только хвастаться будут. Игры вторых команд гораздо важнее. А тут просто тренировка в псевдо-боевых условиях.
      Белорусский вокзал
      Белорусский вокзал ответил FILL3286
         169 / 804
      сегодня в 09:53
      зенит- слезы и смех на всю страну
      Это говорит болельщик семинулёвых!! А-ХА-ХА
      Великолепный камерунец
      Великолепный камерунец
         31 / 804
      сегодня в 09:53
      Новость о зеньке, но лошадва и тут выпячивает свои комплексы, и это пишет лошадва, которая со своими рекордными показателями (аля 4 место в группе, рекорд петуха и далее) уже в учебниках пестрит.
      makkie
      makkie
         30 / 804
      сегодня в 09:53
      Ловчев: «Когда вместо Халка покупают Заболотного, слезы наворачиваются»

      ... от смеха :D
      bosun
      bosun ответил FILL3286
         329 / 804
      сегодня в 09:49
      зенит- слезы и смех на всю страну
        Leha-ha50
        Leha-ha50
           20 / 804
        сегодня в 09:37
        Ловчев: «Когда вместо Халка покупают Заболотного, слезы наворачиваются»
        ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
        А когда второй по бюджету клуб летит в ЕК 0:7 и когда из года в год не может квалификацию пройти, то тебе , Евгеша, застрелиться не хочется???
        Garrincha58
        Garrincha58
           517 / 804
        сегодня в 09:35
        вот ещё плакать из за 77ФУТБОЛА
        Caniggia
        Caniggia
           34 / 804
        сегодня в 09:31
        Думаю за золото будут бороться 4 команды - Зенит, Краснодар, ЦСКА ну и, как ни странно, Спартак.
        FILL3286
        FILL3286
           13 / 804
        сегодня в 09:27
          самуил кац 4
          самуил кац 4
             393 / 804
          сегодня в 09:20
          Да, стоит признать, что поросята сейчас в норме. Если так будет продолжаться, за золото будут бороться Краснодар и Спартак, абсолютно в этом уверен. Ну а бомжики, кони и паровозы разыграют между собой бронзу. Весна обещает быть интересной!
          Jum13
          Jum13
             18 / 804
          сегодня в 09:19
          А когда Педрав и Луишей - смеяться хочется
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