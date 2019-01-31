Самедов: «Кононов – хороший тренер, а профессии „хороший человек“ нет»

Новичок «Крыльев Советов» Александр Самедов поделился мнением о главном тренере «Спартака» Олеге Кононове, который оказался не заинтересован в услугах 34-летнего хавбека.

Расстались с клубом мы абсолютно нормально. «Спартак» в декабре позвонил, сказал, что видит ситуацию вот так, я сказал, что после отпуска вернусь и поговорим. Встретились, поговорили – клуб сказал свои условия расторжения контракта, я свои. «Спартак» полностью удовлетворил мои пожелания, мы разошлись мирно, я благодарен клубу, всё хорошо.

Разговор с Кононовым о продлении контракта? Неправильно с моей стороны говорить об этом, поскольку клуб выполнил все мои требования. Но дело не только в этом. Нет смысла ворошить то, что было. То, что было – то и было. Пусть это останется между нами. Когда подписывали бумаги о расторжении контракта, Олег Кононов приехал в клуб, мы поговорили, расстались по-человечески. Поблагодарили друг друга за совместную работу и разошлись.

Тренер – сложная профессия. Если тренер хочет выжить, он должен быть гибким, тем более, в таком клубе, как «Спартак». Профессии «хороший человек» не бывает. Кононов – хороший тренер с хорошим тренировочным процессом. А о человеческих качествах судить не мне. Свои выводы я сделал, мы посмотрели друг другу в глаза, поблагодарили друг друга. Всегда в команде будут довольные и недовольные, а тренер должен быть гибким. Расстались мы нормально.

Есть ли за что его благодарить? Исключительно за тот непродолжительный период, когда мы работали вместе. Я сказал ему, что тренировочный процесс очень интересный, мне нравилось – это действительно так, сказал ему об этом.

Могу ли назвать его лжецом? Кононов – стратег.