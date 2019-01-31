Оздоев: «Когда ты проигрываешь, тебя всегда будут критиковать»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев подвел итоги завершившегося товарищеского турнира Кубок «Матч Премьер». Несмотря на разгромную победу над «Ростовом» (5:0), «сине-бело-голубые» заняли только третье место. Ранее «Зенит» уступил «Локомотиву» (1:3) и «Спартаку» (0:3).

Когда ты проигрываешь, тебя всегда будут критиковать, статус матчей при этом абсолютно не важен. Мы — «Зенит», и проигрывать в три мяча для нас недопустимо даже в товарищеских встречах. Но так сложилось, что мы получили именно такой результат.