Марсьяль: «Благодарен тренерскому штабу за веру в меня»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль прокомментировал решение продлить контракт с клубом.

Я с любовью провожу все время в клубе. Со дня, когда я присоединился к команде, меня заставили почувствовать себя частью большой семьи. Я был невероятно поражен теплом и любовью наших фанатов, которые до сих пор продолжают меня удивлять своей поддержкой.

Я бы хотел поблагодарить тренерский штаб за веру в меня и за то, что мне помогли выйти на новый уровень. Этот клуб всегда сражается за трофеи, и я уверен, что следующий наш титул уже не за горами.