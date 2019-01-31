Агент Джовинко: «Варианты в России мы не рассматривали»

Агент нападающего Себастьяна Джовинко прокомментировал переход 32-летнего игрока в футбольный клуб «Аль-Хиляль».

Мы поддерживали связь с принцем на протяжении нескольких месяцев. Он хотел видеть в команде Джовинко, это была приоритетная трансферная цель клуба. Мы были впечатлены тем, как изменилась страна за последние несколько лет, фанатами и местными жителями. Мы пообщались с представителями «Торонто» и договорились о том, чтобы сделка состоялась. Наконец, поставили подписи.

Нет ли опасений из-за разницы в менталитете? Там фантастические люди! Нам оказали теплый прием, а чемпионат мира в России показал, что футбол — глобальный способ коммуникации для людей со всего мира. Закончит ли Джовинко карьеру в Саудовской Аравии? Это приключение только началось. Еще рано заглядывать так далеко. Сейчас Джовинко в хорошей форме, он счастлив и хочет играть.

Варианты в России для Джовинко мы не рассматривали, но просто потому, что времени не было. Все случилось очень быстро, за пару месяцев. Было невозможно отказаться от такого предложения.