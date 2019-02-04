Крыховяк: «У „Локомотива“ еще есть шанс стать чемпионом в этом сезоне»

Полузащитник «Локомотива» Гжегош Крыховяк считает, что команда еще может защитить свой чемпионский титул.

Я выбрал «Локомотив», потому что это был действительно впечатляющий проект.

Мой главный вызов в «Локо»? Выиграть чемпионат. Здесь пять команд борются за титул. Мы начали сезон не очень хорошо, но все еще возможно. Мы будем играть с конкурентами дома. Нам будет непросто, но я думаю, что мы можем выиграть и бороться до конца. Мы постараемся показать свои лучшие качества. Мы хотим выиграть чемпионат.