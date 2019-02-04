Врач ЦСКА: «Фернандес - генетически выносливый человек»

Врат ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал про игровую форму защитника московского клуба Марио Фернандеса.
Вот про Марио можно сказать: генетически выносливый человек. Что после отпуска, что после травм быстро набирает форму. Профессионал высочайшего класса. Он важнейшее звено в нашей команде. На поле – лев, а за полем – скромняга. Не устаю поражаться этим перевоплощениям.
Почти никогда не жалуется на болячки – если только очень сильно припрёт. А такое бывает крайне редко. Иногда смотришь на него и думаешь: скажи Марио отбегать ещё 90 минут – отбегает. Вот его надо останавливать, притормаживать. Даже с тренировочного занятия Марио снять непросто. Приходится уговаривать, объяснять, что так будет лучше. Он всё время хочет тренироваться.
Ранее Шагабутдин Керимов рассказал, почему восстановление защитника «армейцев» Виктора Васина сильно затянулось.
Парень на месте, - карьеру не губит,
То что не срубит, - выносливость валит,
К тому, что имеет, - добавит медали..:))
Парень на месте, - карьеру не губит,
То что не срубит, - выносливость валит,
К тому, что имеет, - добавит медали..:))
Замечательно, еще что супер-Марио
играет за ЦСКА.
Замечательно, еще что супер-Марио
играет за ЦСКА.