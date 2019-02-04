Врач ЦСКА: «Игнашевич и до 40 легко дотянул бы»

Врат ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о причинах, по которым бывший защитник Сергей Игнашевич сумел доиграть до 39 лет.

В чём секрет Игнашевича? Наверное, в характере, воспитании и трудолюбии. Он сам себя сделал как футболиста такого уровня. Настоящий пример для молодёжи. Не сомневаюсь, что Сергей и до 40 легко дотянул бы. Ему, наверное, просто стало уже неудобно перед другими ребятами, и он решил закончить.



Выступление Игнашевича на чемпионате мира меня удивило. Удивило приглашение в сборную. Как оказалось, это было самое сильное решение тренера. В выигрыше остались все.