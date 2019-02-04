Гришин: «Головину нельзя останавливаться на достигнутом»

Бывший главный тренер «молодежки» ЦСКА Александр Гришин прокомментировал последние успехи хавбека «Монако» Александра Головина, который в последних матчах за монегасков забил 2 гола.
Радует, что Головин играет в основном составе. Это хорошо для него. Можно только порадоваться за его последние успехи. Он перемещался по полю в своём стиле, играл инсайда. Главное, что он поймал уверенность и эта уверенность дает ему силы. Нужно не останавливаться на достигнутом. Для него это первый сезон в «Монако». Он уже игрок основы и начал забивать голы, это только плюс ему.
Журналисты издания L’Equipe составили символическую сборную 23-го тура французской Лиги 1, основанную на оценках футболистов в каждом матче, сообщает Football365.
В команде тура и российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который отметился голом в ворота «Тулузы» и тем самым помог монегаскам добиться победы со счётом 2:1. При этом для хавбека этот мяч стал вторым в двух последних матчах.
Журналисты издания L’Equipe составили символическую сборную 23-го тура французской Лиги 1, основанную на оценках футболистов в каждом матче, сообщает Football365.
В команде тура и российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который отметился голом в ворота «Тулузы» и тем самым помог монегаскам добиться победы со счётом 2:1. При этом для хавбека этот мяч стал вторым в двух последних матчах.
https://youtu.be/69X1ReqhNpA
https://youtu.be/ZeYs51NiM2g
на достигнутом
на достигнутом