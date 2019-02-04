Гришин: «Головину нельзя останавливаться на достигнутом»

Бывший главный тренер «молодежки» ЦСКА Александр Гришин прокомментировал последние успехи хавбека «Монако» Александра Головина, который в последних матчах за монегасков забил 2 гола.

Радует, что Головин играет в основном составе. Это хорошо для него. Можно только порадоваться за его последние успехи. Он перемещался по полю в своём стиле, играл инсайда. Главное, что он поймал уверенность и эта уверенность дает ему силы. Нужно не останавливаться на достигнутом. Для него это первый сезон в «Монако». Он уже игрок основы и начал забивать голы, это только плюс ему.