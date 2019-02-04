Дегтярев 13 февраля обсудит с болельщиками введение Fan ID

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что 13 февраля он проведет встречу с представителями болельщиков, темой которой станет введение системы паспорта болельщика (Fan ID) на внутрироссийских соревнованиях.
13 февраля проведем встречу с представителями болельщиков для обсуждения предмета применения системы Fan ID на внутрироссийских соревнованиях. Проведем анализ того, вызывает ли словосочетание «паспорт болельщика» негативные ассоциации и нужно ли его переименовывать.