Дегтярев 13 февраля обсудит с болельщиками введение Fan ID

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что 13 февраля он проведет встречу с представителями болельщиков, темой которой станет введение системы паспорта болельщика (Fan ID) на внутрироссийских соревнованиях.