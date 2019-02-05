Гвардиола: «Три дня назад у нас не было никаких шансов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что в АПЛ ситуация меняется очень быстро.
Три или четыре дня назад у нас не было никаких шансов. Многие уже сделали «Ливерпуль» чемпионом. Но теперь ситуация изменилась. Все считают нас фаворитами. Мы же стараемся быть спокойными в этой ситуации.
Напомним, что в минувшем туре «Ливерпуль» потерял очки, а «Манчестер Сити» одержал уверенную победу над «Арсеналом». Отрыв «красных» от «горожан» составляет два балла.
Постоянные вылеты со всех финалов.
Если в этом году проиграет в АПЛ то чемпионом уже не стать.
А Пеп взяв второе чемпионство подряд просто станет гением среди современных тренеров.
Постоянные вылеты со всех финалов.
Если в этом году проиграет в АПЛ то чемпионом уже не стать.
А Пеп взяв второе чемпионство подряд просто станет гением среди современных тренеров.
Может наши внуки увидят Ливер чемпионом АПЛ.
Может наши внуки увидят Ливер чемпионом АПЛ.