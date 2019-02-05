Гвардиола: «Три дня назад у нас не было никаких шансов»

сегодня, 19:29

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что в АПЛ ситуация меняется очень быстро.

Три или четыре дня назад у нас не было никаких шансов. Многие уже сделали «Ливерпуль» чемпионом. Но теперь ситуация изменилась. Все считают нас фаворитами. Мы же стараемся быть спокойными в этой ситуации.

Напомним, что в минувшем туре «Ливерпуль» потерял очки, а «Манчестер Сити» одержал уверенную победу над «Арсеналом». Отрыв «красных» от «горожан» составляет два балла.