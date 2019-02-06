Гвардиола: «Победитель АПЛ определится в последнем туре»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от февраля.

Когда меня еще не было в Англии, все говорили о декабре, Boxing Day и о всём таком. Однако я взглянул на календарь и воскликнул: «Это хуже!» Если ты покинул какие-то турниры, становится проще, но а если нет, февраль будет сложным.

Уверен, что победитель чемпионата определится в последнем туре или двух. Одинаково настраиваться на все игры, чтобы преуспеть во всех турнирах, может быть проблемой. Одно лишь поражение может выбить тебя из борьбы за титул. По Лиге чемпионов мы прекрасно это знаем. 30 минут плохой игры - и ты выбыл. Это отнимает много эмоциональных сил, иногда нужен небольшой перерыв.

Это ужасный месяц. Каждая игра приравнивается к финалу.