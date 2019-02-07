Бенатиа объяснил, почему выбрал катарский клуб, а не «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа прокомментировал своё решение продолжить карьеру в Катаре. У 31-летнего марокканца был вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед», но Бенатиа остановил свой выбор на «Аль-Духаиле».

После переезда в Доху я столкнулся с критикой со стороны марокканских спортивных журналистов, но я хочу, чтобы все с уважением отнеслись к моему решению, потому что это был лучший вариант для меня и моей семьи.

Я хочу, чтобы мои дети росли в исламской атмосфере, я мог перейти в клуб из ОАЭ или Саудовской Аравии, но я предпочёл «Аль-Духаиль». В здешних клубах выступает много марокканцев, которые вызываются в сборную.

Эрве Ренар (Прим. - главный тренер сборной Марокко) хорошо меня знает, и если он решит, что я не заслуживаю вызова в национальную команду, я отнесусь к этому с уважением.