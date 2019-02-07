Бенатиа объяснил, почему выбрал катарский клуб, а не «Манчестер Юнайтед»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Лацио -:-  Эмполи 1.33 5.2 9
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 4.8 3.8 1.7
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.83 3.75 3.9
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 4:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс 1:1 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 сегодня Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 2:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1:0 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4.8 1.5 4.8
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити -:- Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Младост Добой КаканьМладост Добой Какань - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Чоннам ДрэгонзЧоннам Дрэгонз -:- Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Кайсар (Кызылорда)Кайсар - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:3 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо -:- Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
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Бенатиа объяснил, почему выбрал катарский клуб, а не «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 07:29

Экс-защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа прокомментировал своё решение продолжить карьеру в Катаре. У 31-летнего марокканца был вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед», но Бенатиа остановил свой выбор на «Аль-Духаиле».

После переезда в Доху я столкнулся с критикой со стороны марокканских спортивных журналистов, но я хочу, чтобы все с уважением отнеслись к моему решению, потому что это был лучший вариант для меня и моей семьи.

Я хочу, чтобы мои дети росли в исламской атмосфере, я мог перейти в клуб из ОАЭ или Саудовской Аравии, но я предпочёл «Аль-Духаиль». В здешних клубах выступает много марокканцев, которые вызываются в сборную.

Эрве Ренар (Прим. - главный тренер сборной Марокко) хорошо меня знает, и если он решит, что я не заслуживаю вызова в национальную команду, я отнесусь к этому с уважением.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
   114 / 769
сегодня в 08:30
Можно критиковать и не понимать его выбор сколько угодно. Но! Каждый сам для себя делает определенный выбор. Любое мнение со стороны, это чисто субъективизм. Его жизнь и он сам вправе ей распоряжаться как хочет.
Artuom
Artuom
   214 / 769
сегодня в 08:11
ни слова о МЮ...
КЭТиК
КЭТиК
   121 / 769
сегодня в 08:08
Правильно, в Англии сплошная грязь.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
   452 / 769
сегодня в 07:41
Лизанул
STVA 1
STVA 1
   97 / 769
сегодня в 07:38
Каждый выбирает что хочет он , а не другие.
BBK33
BBK33
   673 / 769
сегодня в 07:31
Короче, мне тут обещают больше денег.
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