Малком: «Мой гол помог „Барселоне“ вернуться в борьбу за выход в финал»

Нападающий «Барселоны» Малком дал комментарий после первого полуфинального матча Кубка Испании с «Реалом» (1:1), в котором бразилец отличился забитым мячом.

О редких попаданиях в старт в первой части сезона

Я всегда чувствовал себя спокойно в «Барселоне». У меня есть друзья, которые вселяют в меня уверенность, у меня есть семья, агенты, все они борются за меня. Также у меня есть мои товарищи по команде. Я получаю большую поддержку.

О голе «Реалу»

Этот гол помог нам вернуться в борьбу за выход в финал. Отправимся на «Бернабеу» с уверенностью в своих силах.

Об уходе на замену на 76-й минуте

Я немного устал. Я не так часто играл в последнее время, но сейчас я стал более уверен в себе. Я продолжу усердно работать, чтобы прогрессировать и почаще появляться на поле.