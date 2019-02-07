Ковач о победе над «Гертой»: «Это был тяжёлый матч»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал победу над «Гертой» (3:2) в матче 3-го раунда Кубка Германии. Отметим, что мюнхенцы одержали победу в дополнительное время.

Это была тяжёлая работа. Никто не хочет играть 120 минут, но побеждать всё равно приятно. «Герта» защищалась вдевятером и вдесятером, для «Баварии» никакой лёгкой прогулки не было.

Это была важная победа. Никогда не рекомендуется начинать неделю с поражения. Особенно «Баварии», которая должна завоёвывать титулы и одерживать множество побед.

Посмотрим, какой жребий нам достанется.