Гвардиола: «Быть на вершине таблицы – это намного лучше»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Эвертоном» (2:0) в матче 27-го тура АПЛ высказался относительно текущего положения «горожан» в турнирной таблице. «Сити» догнал и обошёл по дополнительным показателям лидировавший в чемпионате «Ливерпуль», но у «красных» есть ещё матч в запасе.

Быть на вершине таблицы – намного лучше. Мы сыграли ещё один матч. Это лучшее, что мы могли сделать.

Реальность такова, что месяц назад, когда мы играли с «Ливерпулем», наше отставание могло вырасти до 10 очков, а несколько дней назад мы могли отстать на 7 очков. Сейчас мы на вершине таблицы.

Это лучший совет и урок – никогда не сдавайтесь. Это урок для всех спортсменов. Старайтесь побеждать, потому что жизнь меняется ежесекундно.

Не знаю, что думают соперники. Конечно, есть много претендентов на титул. Соперники никуда не делись. Впереди много матчей, и каждая игра будет непростой. Мы это знаем.