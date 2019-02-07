Гвардиола: «Быть на вершине таблицы – это намного лучше»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Лацио -:-  Эмполи 1.33 5.2 9
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 4.8 3.8 1.7
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.83 3.75 3.9
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 4:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс 1:1 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 сегодня Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 2:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1:0 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4.8 1.5 4.8
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити -:- Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Младост Добой КаканьМладост Добой Какань - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Чоннам ДрэгонзЧоннам Дрэгонз -:- Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Кайсар (Кызылорда)Кайсар - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:3 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо -:- Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
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Гвардиола: «Быть на вершине таблицы – это намного лучше»

сегодня, 06:13
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Эвертоном» (2:0) в матче 27-го тура АПЛ высказался относительно текущего положения «горожан» в турнирной таблице. «Сити» догнал и обошёл по дополнительным показателям лидировавший в чемпионате «Ливерпуль», но у «красных» есть ещё матч в запасе.

Быть на вершине таблицы – намного лучше. Мы сыграли ещё один матч. Это лучшее, что мы могли сделать.

Реальность такова, что месяц назад, когда мы играли с «Ливерпулем», наше отставание могло вырасти до 10 очков, а несколько дней назад мы могли отстать на 7 очков. Сейчас мы на вершине таблицы.

Это лучший совет и урок – никогда не сдавайтесь. Это урок для всех спортсменов. Старайтесь побеждать, потому что жизнь меняется ежесекундно.

Не знаю, что думают соперники. Конечно, есть много претендентов на титул. Соперники никуда не делись. Впереди много матчей, и каждая игра будет непростой. Мы это знаем.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
   114 / 769
сегодня в 08:25
Это колоссальное давление на Ливерпуль. Надеюсь они дрогнут))
EAGuar As
EAGuar As
   51 / 769
сегодня в 07:58
Всяко бывает .
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   761 / 769
сегодня в 07:19
Намного
КЭТиК
КЭТиК
   121 / 769
сегодня в 07:07
Сейчас Ливерпуль занервничает.
Lewa2708
Lewa2708
   346 / 769
сегодня в 07:04
Никто не сдается, просто, у кого-то тупо не получается. Возможно, недостаточно стараются
112910415
112910415
   68 / 769
сегодня в 06:42
наука пока не раскрыла секрет...но почему-то многим нравится! )
STVA 1
STVA 1
   97 / 769
сегодня в 06:27
Теперь уже Ливерпулю придется догонять , а это не очень приятно.Хоть и матч в запасе.
Знатог
Знатог
   271 / 769
сегодня в 06:24
Работа чистая работа славная теперь я выше всех а это главное!
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