Пике: «Рамос должен был получить вторую жёлтую»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике дал комментарий после первого домашнего матча с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании (1:1).

У Матео Лаоса странные критерии [для выдачи карточек]. Нам приходилось адаптироваться к ним во время игры. В целом он провёл хороший матч. Серхио [Рамос] должен был получать вторую жёлтую, но что мы можем сделать?

Мы понимали, что Месси испытывал определённый дискомфорт. Сейчас настало время важных матчей, и лучше, чтобы он был в форме и здоров. Мы понимали, что Месси может пострадать, если выпустить его на 90 минут. Так что он предпочёл появиться на поле во втором тайме.

Результат хороший, мы остаёмся в игре перед ответным матчем.