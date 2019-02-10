Солари: «Бэйл был очень хорош»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари похвалил футболиста своей команды Гарета Бэйла, который отметился голом в матче 23-го тура Примеры против «Атлетико».

Бэйл хорошо вышел на замену, он был очень доволен тем, что забил гол.

Он помог определить итоговый результат этого матча, он взбодрил игру команды. Благодаря его голу игра закончилась, Гарет был очень хорош.