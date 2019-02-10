Куртуа: «Я играл в „Атлетико“ три года и очень уважаю этот клуб»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа после игры с «Атлетико» (3:1) отметил, что испытывает большое уважение к «матрасникам», где он выступал ранее.
Во время игры болельщики «Атлетико» забросали Куртуа игрушечными крысами, а ранее кто-то осквернил памятную табличку футболиста у стадиона «кольчонерос» «Ванда Метрополитано».
К матчу я подошел спокойно и играл хладнокровно. Что касается таблички, то я не видел, что с ней случилось.
Я провел в «Атлетико» три года, это нельзя стереть из памяти. Я очень уважаю этот клуб, а люди уважают меня. Болельщики «Атлетико», которых я встречаю на улице, желают мне всего наилучшего.
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