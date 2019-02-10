Куртуа: «Я играл в „Атлетико“ три года и очень уважаю этот клуб»

сегодня, 09:08

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа после игры с «Атлетико» (3:1) отметил, что испытывает большое уважение к «матрасникам», где он выступал ранее.

Во время игры болельщики «Атлетико» забросали Куртуа игрушечными крысами, а ранее кто-то осквернил памятную табличку футболиста у стадиона «кольчонерос» «Ванда Метрополитано».