«Локомотив» вылетел из Юношеской Лиги УЕФА

«Локомотив» U-19 проиграл стыковой матч загребскому «Динамо» за право выйти в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.
«Динамо» Загреб - «Локомотив» - 1:1 (1:0)
Голы: Шипош 13 — Файзуллин 90+3.
5:4 по пенальти
«Локомотив»: Ботнарь (Крайков 90+4), Лапшов, Магкеев, Логинов (Основ 46), Сухарев, Карапузов (Файзуллин 46), Черный, Петров (Черняков 65), Титков, Иосифов (Турищев 82), Сулейманов.
Но вот хладнокровия в пеналях парням не хватило...
Не прозвучит больше в этом розыгрыше победный паровозный гудок...
Но вот хладнокровия в пеналях парням не хватило...
Не прозвучит больше в этом розыгрыше победный паровозный гудок...