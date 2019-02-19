«Реал» проиграл, Месси принес победу «Барселоне». Итоги 24-го тура Примеры

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
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«Реал» проиграл, Месси принес победу «Барселоне». Итоги 24-го тура Примеры

19 февраля 2019, 01:03

Завершились матчи 24-го тура чемпионата Испании.

«Реал» - «Жирона» - 1:2
Голы: Каземиро 25 - Кристиан Стуани 65 (пенальти), Мансанера 75

«Барселона» - «Вальядолид» 1:0
Гол: Лионель Месси 43 (пенальти)

«Вильярреал» - «Севилья» 3:0
Голы: Гонсалес 20, Токо Экамби 45+1, Педраса 86

«Райо Вальекано» - «Атлетико» 0:1
Гол: Гризманн 74

«Уэска» - «Атлетик» 0:1
Гол: Рауль Гарсия 19 (пенальти)

«Валенсия» - «Эспаньол» 0:0

«Бетис» - «Алавес» 1:1
Голы: Ло Чельсо 15 - Марипан 28

«Эйбар» - «Хетафе» 2:2
Голы: Шарлес 67 (пенальти), Шарлес 80 - Мата 37, Фулькье 52

«Сельта» - «Леванте» 1:4
Голы: Браис Мендес 88 (пенальти) - Моралес 20, Коке 40, Моралес 62, Майораль 89

«Реал Сосьедад» - «Леганес» 3:0
Голы: Ойарсабаль 50, Ойарсабаль 59, Виллиан Жозе 75

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   67 / 887
22 февраля в 09:23
Месси принёс???
Да это судья принёс!!!
рус фан
рус фан
   255 / 887
19 февраля в 21:35
Реалу только чудо поможет стать чемпионом в этом сезоне.
Die Roten
Die Roten
   507 / 887
19 февраля в 17:11
Севилья что так крупно проиграла.
alexfor
alexfor ответил Шишанутый
   162 / 887
19 февраля в 16:28
В ворота Реала поставили пенальти а Барсе дали пробить аж два пенальти. Судьи в этом туре сделали все для того чтобы отрыв католонцев в таблице увеличился! С такой Барсой соревноватся без полезно, 12-ый игрок католонцев решает!
пенали левые? нет. гуляй, васек
2008 год
2008 год
19 февраля в 15:59
Атлетико с победой!
Шишанутый
Шишанутый
   29 / 887
19 февраля в 15:19
В ворота Реала поставили пенальти а Барсе дали пробить аж два пенальти. Судьи в этом туре сделали все для того чтобы отрыв католонцев в таблице увеличился! С такой Барсой соревноватся без полезно, 12-ый игрок католонцев решает!
амурец
амурец ответил NGY
   199 / 887
19 февраля в 12:39
Либо ты фанат барсы(про судей просто промолчу, потому как придется тут сутки не вылазить перечисляя их работу в пользу каталонцев), либо еще один обиженный фанат, уверен, клуба, над которым Реал надругался в ЛЧ. Но я на тебя зла не держу, понимаю твое и таких же как ты фанатов состояние, клубы которых были под Реалом.
да ладно не обращай внимания на фантиков клубишек завидующих величию Реала
NGY
NGY ответил Т34
   40 / 887
19 февраля в 12:03
Кому бы об этом говорить, только не фанам сливочных, после того, как у Реала уши отрываются, за которые их тянут купленные судьи.
Либо ты фанат барсы(про судей просто промолчу, потому как придется тут сутки не вылазить перечисляя их работу в пользу каталонцев), либо еще один обиженный фанат, уверен, клуба, над которым Реал надругался в ЛЧ.

Но я на тебя зла не держу, понимаю твое и таких же как ты фанатов состояние, клубы которых были под Реалом.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 887
19 февраля в 11:59
«Реал» проиграл «Жироне» и теперь отстает от «Барселоны» в Ла Лига на девять очков – при Лопетеги такого не было! Более того, «Реал» впервые за шесть лет проиграл 11 матчей в сезоне.

Капитан мадридцев Серхио Рамос заработал красную карточку. Удаление стало для него 25-м за «Реал» и 20-м в примере – это рекорд не только для клуба и испанского чемпионата, но и вообще в топ-5 европейских первенств. Солари объяснил удаление Рамоса «издержками профессии».

Не лучше дела и у вице-капитана «Реала» Марсело – команда одержала всего одну победу в девяти последних матчах Ла Лиги, когда бразилец выходил в стартовом составе, и шесть раз проиграла.
Т34
Т34 ответил NGY
   21 / 887
19 февраля в 09:09
Не Месси принес, а судья и симуляция Пике.
Кому бы об этом говорить, только не фанам сливочных, после того, как у Реала уши отрываются, за которые их тянут купленные судьи.
NGY
NGY
   40 / 887
19 февраля в 08:19
Не Месси принес, а судья и симуляция Пике.
alexfor
alexfor
   162 / 887
19 февраля в 02:07
вот зачем такие заголовки писать? для нгу это, как красная тряпка для быка
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