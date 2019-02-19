«Реал» проиграл, Месси принес победу «Барселоне». Итоги 24-го тура Примеры

Завершились матчи 24-го тура чемпионата Испании.
«Реал» - «Жирона» - 1:2
Голы: Каземиро 25 - Кристиан Стуани 65 (пенальти), Мансанера 75
«Барселона» - «Вальядолид» 1:0
Гол: Лионель Месси 43 (пенальти)
«Вильярреал» - «Севилья» 3:0
Голы: Гонсалес 20, Токо Экамби 45+1, Педраса 86
«Райо Вальекано» - «Атлетико» 0:1
Гол: Гризманн 74
«Уэска» - «Атлетик» 0:1
Гол: Рауль Гарсия 19 (пенальти)
«Валенсия» - «Эспаньол» 0:0
«Бетис» - «Алавес» 1:1
Голы: Ло Чельсо 15 - Марипан 28
«Эйбар» - «Хетафе» 2:2
Голы: Шарлес 67 (пенальти), Шарлес 80 - Мата 37, Фулькье 52
«Сельта» - «Леванте» 1:4
Голы: Браис Мендес 88 (пенальти) - Моралес 20, Коке 40, Моралес 62, Майораль 89
«Реал Сосьедад» - «Леганес» 3:0
Голы: Ойарсабаль 50, Ойарсабаль 59, Виллиан Жозе 75
Да это судья принёс!!!
Да это судья принёс!!!
Но я на тебя зла не держу, понимаю твое и таких же как ты фанатов состояние, клубы которых были под Реалом.
Но я на тебя зла не держу, понимаю твое и таких же как ты фанатов состояние, клубы которых были под Реалом.
Капитан мадридцев Серхио Рамос заработал красную карточку. Удаление стало для него 25-м за «Реал» и 20-м в примере – это рекорд не только для клуба и испанского чемпионата, но и вообще в топ-5 европейских первенств. Солари объяснил удаление Рамоса «издержками профессии».
Не лучше дела и у вице-капитана «Реала» Марсело – команда одержала всего одну победу в девяти последних матчах Ла Лиги, когда бразилец выходил в стартовом составе, и шесть раз проиграла.
Капитан мадридцев Серхио Рамос заработал красную карточку. Удаление стало для него 25-м за «Реал» и 20-м в примере – это рекорд не только для клуба и испанского чемпионата, но и вообще в топ-5 европейских первенств. Солари объяснил удаление Рамоса «издержками профессии».
Не лучше дела и у вице-капитана «Реала» Марсело – команда одержала всего одну победу в девяти последних матчах Ла Лиги, когда бразилец выходил в стартовом составе, и шесть раз проиграла.