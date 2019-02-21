Мельгарехо вернулся в общую группу «Спартака»

21 февраля 2019, 21:09

«Спартак» рассказал о том, как прошел очередной день команды в Белеке.

Рабочий день начался с индивидуальных занятий. На поле трудились Антон Шитов, Илья Гапонов, Максим Глушенков и Михаил Игнатов, а в тренажерном зале Александр Селихов, Александр Ломовицкий и Георгий Мелкадзе.

В 16:30 вся команда собралась для работе в зале. Затем состоялось теоретическое занятие, и, наконец, полуторачасовая тренировка, посвященная в первую очередь отработке тактических элементов.

Полузащитник Лоренцо Мельгарехо вернулся в общую группу команды. Парагваец получил повреждение в товарищеском матче с «Актобе».

Защитнику Николаю Рассказову был предоставлен отдых в связи с перегрузом мышц бедра.