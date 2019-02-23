Невилл: «Клопп должен сохранять хладнокровие»

23 февраля 2019, 18:14

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил мнение, что главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу стоит сохранять хладнокровие, если они хотят выиграть чемпионский титул.

Клопп должен сохранять хладнокровие, когда он находится на бровке. Это важный момент. В противном случае, если Клопп потеряет самообладание, то это может сказаться на эмоциональном состоянии команды.

Ранее Невилл выразил мнение, что «Манчестер Сити» по силам догнать «Ливерпуль» в турнирной таблице национального первенства.