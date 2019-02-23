Солари: «Мы будем сражаться за чемпионский титул до самого конца»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари заявил, что они будут сражаться за чемпионский титул до конца. «Реал» отстает от «Барсы» на 12 очков.
Мы в каждой игре стараемся победить. Обидно, что уступили в последней встрече «Жироне», но мы будем бороться за чемпионство до самого конца. Наша цель на данный момент - сократить отставание от «Барселоны» в турнирной таблице.
Именно из-за твоей глупости и непрофессиональности Реал упустил возможность в игре против Жироны!
Тупой физрук Переса!!!
Именно из-за твоей глупости и непрофессиональности Реал упустил возможность в игре против Жироны!
Тупой физрук Переса!!!