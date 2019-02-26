Моуриньо: «Мои требования к новому клубу – большие амбиции и отзывчивость»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Лестер Сити -:-  Брайтон энд Хоув 1.9 3.4 4.3
22:45 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Вулверхэмптон 4.8 3.5 1.8
22:45 сегодня  Кардифф -:-  Эвертон - - -
23:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Бернли 2.07 3.35 3.7
Италия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 2.55 3.25 2.85
Франция. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон 1.1 9.5 24
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 2.8 3.3 2.5
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 3.15 3.4 2.25
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 3.85 3.55 1.95
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 2.25 3.25 3.25
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 1.95 3.35 4.1
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 0:0 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 2.15 2.9 3.85
03:10 90’ Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 1.2 4.9 28
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз 1:1 Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 11 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 Матч прерван Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей 2:2 Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан -:- Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София -:- Логотип футбольный клуб КарианаКариана - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 8 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 2:0 Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-Гейш (Каир)Эль-Гейш - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри -:- Логотип футбольный клуб ЭНППИ (Каир)ЭНППИ - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вади Дегла (Каир)Вади Дегла -:- Логотип футбольный клуб Ногум (Эль-Гиза)Ногум - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ПескараПескара 1.82 3.25 4.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.2 3.05 3.35
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 3.55 3.2 2.07
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 2.35 2.95 3.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.82 3.05 5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 2.85 3 2.55
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
Колумбия. Примера B 2019, 5 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК 0:0 Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья - - -
04:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю -:- Логотип футбольный клуб КальмарКальмар - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб МольдеМольде - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВарбергВарберг -:- Логотип футбольный клуб ЛиндомЛиндом - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 23 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика 4:0 Логотип футбольный клуб ШавешШавеш 1.15 7.5 17
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 2 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
15:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Каисома (Хафар-эль-Батин)Аль-Каисома -:- Логотип футбольный клуб Аль-Нахдха (Эд-Даммам)Аль-Нахдха - - -
16:05 сегодня Логотип футбольный клуб НайранНайран -:- Логотип футбольный клуб Аль-Наджум (Аль-Ахса)Аль-Наджум - - -
16:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб -:- Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах - - -
18:20 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Халедж (Сайхат)Аль-Халедж -:- Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда - - -
18:20 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй -:- Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун - - -
Чили. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Санта КрусДепортес Санта Крус 0:0 Логотип футбольный клуб СантВонд (Сантьяго)СантВонд - - -
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Моуриньо: «Мои требования к новому клубу – большие амбиции и отзывчивость»

сегодня, 03:54

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал о том, каким должен быть его новый клуб.

Я не хочу внутренних конфликтов. Я хочу внутренней отзывчивости.

Если мной интересуется клуб без амбиций, я бы туда не пошёл. Я бы отказался, потому что я хочу видеть футбол высокого уровня, и мне нужен максимально амбициозный клуб. Это мой второй пункт требований. Мой первый пункт – отзывчивость на всех уровнях. Я хочу работать с людьми, которых буду любить, с которыми я буду хотеть работать, с которыми мне будет приятно работать, которые будут разделять те же самые идеи, что и я.

Всё это было у меня в «Интере». Такие клубы существуют. Как правило, это очень важная составляющая успешного клуба.

Также Моуриньо сообщил, что не собирается возвращаться в чемпионат Англии.

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Все комментарии
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда
   2 / 904
сегодня в 04:22
Любитель подоить мешков!
Kresi frok
Kresi frok
   407 / 904
сегодня в 04:17
Клоун не перестает удивлять, хочет на все готовое.
Бильге Октай
Бильге Октай
   106 / 904
сегодня в 04:08
иди тренируйся на кошках .... ишь чего захотел ....
cska plus
cska plus
   13 / 904
сегодня в 04:02
Тонкий намёк на Интер.
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