Моуриньо: «Мои требования к новому клубу – большие амбиции и отзывчивость»

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал о том, каким должен быть его новый клуб.

Я не хочу внутренних конфликтов. Я хочу внутренней отзывчивости.

Если мной интересуется клуб без амбиций, я бы туда не пошёл. Я бы отказался, потому что я хочу видеть футбол высокого уровня, и мне нужен максимально амбициозный клуб. Это мой второй пункт требований. Мой первый пункт – отзывчивость на всех уровнях. Я хочу работать с людьми, которых буду любить, с которыми я буду хотеть работать, с которыми мне будет приятно работать, которые будут разделять те же самые идеи, что и я.

Всё это было у меня в «Интере». Такие клубы существуют. Как правило, это очень важная составляющая успешного клуба.