Батистута: «Я толком ничего не выиграл, но чувствую себя победителем»

Легендарный аргентинский футболист Габриэль Батистута признался, что он никогда не хотел играть в топ-клубе из-за своего склада характера. Батигол большую часть своей карьеры провел в «Фиорентине», он выступал за «Скуадра Виолу» с 1991-го по 2000 год.

Мне никогда не нравилось быть звездой, потому что в этом случае ты несешь больше ответственности.

Меня звали к себе «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Милан», но я предпочел спокойную игру в «Фиорентине». Если бы я уехал в «Реал», я бы мог забить там более 200 мячей, но мне было бы это скучно. То же самое касается и «Милана».

Я так и не выиграл какой-то крупный трофей, но я чувствую себя победителем, потому что помогал «Фиорентине» соревноваться с большими командами.