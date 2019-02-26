Гвардиола: «Зинченко доказал мне, что может быть хорошим футболистом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игровой форме полузащитника Александра Зинченко.
Зинченко доказал мне, что может быть хорошим футболистом.
В начале сезона он был далек от основного состава, за это время я ни разу не видел ни одного недовольства с его стороны.
Надеюсь, что у него будет долгая карьера.
Недавно отмечалось, что Зинченко не дали поднять кубок над головой после победы над «Челси».
Справился. Он прогрессирует, видит поле, чувствует командную игру перспективный футболист.
Справился. Он прогрессирует, видит поле, чувствует командную игру перспективный футболист.
Аха-ха)
Аха-ха)
знаете говорят - найдите хотя бы одно отличии.. а вы найдите хоть одну схожесть с тем что в реале сказал пеп)))
знаете говорят - найдите хотя бы одно отличии.. а вы найдите хоть одну схожесть с тем что в реале сказал пеп)))