Гвардиола: «Зинченко доказал мне, что может быть хорошим футболистом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игровой форме полузащитника Александра Зинченко.

Зинченко доказал мне, что может быть хорошим футболистом.

В начале сезона он был далек от основного состава, за это время я ни разу не видел ни одного недовольства с его стороны.

Надеюсь, что у него будет долгая карьера.