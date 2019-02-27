Кавани продолжает работать по индивидуальной программе

27 февраля 2019, 21:29

Во Франции сообщают, что нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани по-прежнему не работает в общей группе команды, а тренируется по индивидуальной программе.

Уругваец получил травму 9 февраля, а возобновил тренировки 19 февраля.