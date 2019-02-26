26 февраля 2019, 17:09

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино успеет восстановиться к матчу с «Эвертоном», который состоится в эти выходные.

Напомним, что игрок получил повреждение в недавней игре с «Манчестер Юнайтед». Футболист покидал «Олд Траффорд» на костылях.