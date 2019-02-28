Андерсон: «Бернарду Силва упал от прикосновения. Это не пенальти»

28 февраля 2019, 06:27

Полузащитник «Вест Хэма» Фелипе Андерсон недоволен решением Стюарта Атвелла назначить пенальти в ворота «молотобойцев» в матче с «Манчестер Сити» (0:1). Андерсон убеждён в том, что не фолил на хавбеке «горожан» Бернарду Силве.

Я недоволен исходом этой встречи, потому что пенальти там не было. Бернарду Силва повалился на газон, когда почувствовал прикосновение. Мягко говоря, оно было слабым. Там не было пенальти, такие эпизоды происходят в штрафной постоянно.

Эпизод с назначением пенальти в ворота «Вест Хэма» и гол Серхио Агуэро с 11-метровой отметки можно посмотреть ЗДЕСЬ.