43-летний Клаттенбург возобновил карьеру арбитра

Английский рефери Марк Клаттенбург, которому в марте исполнится 44 года, будет обслуживать матчи чемпионата Китая.
Ранее Клаттенбург регулярно судил игры английской Премьер-Лиги, работал в матчах финальной части Евро-2016 и Лиги чемпионов. В 2017 году Клаттенбург получил должность главы судейского корпуса Федерации футбола Саудовской Аравии, которую покинул в октябре 2018 года.
Поэтому эту чушь при себе оставьте.
Такие же как вы писали, что Тебас фанат Реала, а он целыми днями о Барсе рассказывает и о том, что Месси лучший игрок в мире.
Один скажет чушь и другие её постоянно подхватывают.
Поэтому эту чушь при себе оставьте.
Такие же как вы писали, что Тебас фанат Реала, а он целыми днями о Барсе рассказывает и о том, что Месси лучший игрок в мире.
Один скажет чушь и другие её постоянно подхватывают.
Или дальше заголовка не читаем!
Или дальше заголовка не читаем!