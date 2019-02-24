43-летний Клаттенбург возобновил карьеру арбитра

24 февраля 2019, 08:10

Английский рефери Марк Клаттенбург, которому в марте исполнится 44 года, будет обслуживать матчи чемпионата Китая.

Ранее Клаттенбург регулярно судил игры английской Премьер-Лиги, работал в матчах финальной части Евро-2016 и Лиги чемпионов. В 2017 году Клаттенбург получил должность главы судейского корпуса Федерации футбола Саудовской Аравии, которую покинул в октябре 2018 года.