Левников рассудит «Спартак» и «Краснодар» в 18-м туре РПЛ

26 февраля 2019, 19:42

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

1 марта (пятница)

«Оренбург» - «Анжи»: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья - Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).

2 марта (суббота)

«Урал» - «Зенит»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья - Роман Сафьян (Москва); инспектор - Сергей Французов (Москва).

«Арсенал» - ЦСКА : судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Локомотив» - «Крылья Советов»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Антон Фролов (Москва); инспектор - Сергей Зуев (Москва).

«Рубин» - «Ахмат»: судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Андрей Глот (Ярославль), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья - Максим Чембулатов (Кострома); инспектор - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

3 марта (воскресенье)

«Уфа» - «Динамо»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья - Иван Сараев (Санкт-Петербург); инспектор - Александр Гончар (Сочи).

«Енисей» - «Ростов»: судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Артур Федоров (Петрозаводск); инспектор - Николай Левников (Санкт-Петербург).

«Спартак» - «Краснодар»: судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).