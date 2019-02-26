Иванов рассудит «Рубин» и «Локомотив» в ответном матче Кубка России

Стали известны арбитры, которые обслужат ответные матчи 1/4 финала Кубка России.
6 марта (среда)
«Рубин» - «Локомотив»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
«Арсенал» - «Оренбург»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск); инспектор - Сергей Анохин (Москва).
7 марта (четверг)
«Урал» - «Спартак»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).
Напомним, в четвертом поединке четвертьфинала «Ростов» обыграл «Краснодар».
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Жесть, снова этот свистун - проход в 1/2 КР серьезно подвис(
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Жесть, снова этот свистун - проход в 1/2 КР серьезно подвис(