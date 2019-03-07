Моратти: «„Интер“ хотел купить Месси и Иньесту»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти рассказал, как клуб в свое время следил за игроками «Барселоны» Лионелем Месси и Андресом Иньестой, но так и не смог их купить.

Месси мы заметили на чемпионате мира до 18 лет. Мои скауты вернулись из Барселоны и рассказали мне о его проблемах со здоровьем и о приверженности Лео каталонскому клубу. Я решил оставить эту затею с Месси. Клянусь, в «Барселоне» о нем заботились как отец печется о сыне.

Неудачные трансферы? В каком-то смысле это Иньеста. В случае с ним нам даже не удалось дойти до переговоров с игроком. Я встретился с руководством «Барселоны», у «Интера» тогда была экономическая мощь. Я говорил с каталонцами о многих футболистах, но как только я упомянул Иньесту, их отношение радикально изменилось. Я мог бы сделать любое предложение, но всё было бы бесполезно. Они бы никогда его не продали.