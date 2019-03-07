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Моратти: «„Интер“ хотел купить Месси и Иньесту»

вчера, 21:07

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти рассказал, как клуб в свое время следил за игроками «Барселоны» Лионелем Месси и Андресом Иньестой, но так и не смог их купить.

Месси мы заметили на чемпионате мира до 18 лет. Мои скауты вернулись из Барселоны и рассказали мне о его проблемах со здоровьем и о приверженности Лео каталонскому клубу. Я решил оставить эту затею с Месси. Клянусь, в «Барселоне» о нем заботились как отец печется о сыне.

Неудачные трансферы? В каком-то смысле это Иньеста. В случае с ним нам даже не удалось дойти до переговоров с игроком. Я встретился с руководством «Барселоны», у «Интера» тогда была экономическая мощь. Я говорил с каталонцами о многих футболистах, но как только я упомянул Иньесту, их отношение радикально изменилось. Я мог бы сделать любое предложение, но всё было бы бесполезно. Они бы никогда его не продали.

Моратти ранее также говорил, что не вернется в футбол

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Все комментарии
egoos
egoos
   524 / 1029
вчера в 22:36
делать им нечего в автобусных клубах играть
juvenale
juvenale
   78 / 1029
вчера в 22:28
    Glodor
    Glodor
       340 / 1029
    вчера в 22:27
    Это он серьезно сказал?
    Сантус
    Сантус
       70 / 1029
    вчера в 21:23
    Я уже вспотел считать всех кто упоминал эту тему..)Ну баянище же.....:)
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