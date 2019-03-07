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Жардим: «В чемпионате Англии или Испании ПСЖ боролся бы за титул»

вчера, 19:50
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Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал вылет ПСЖ из Лиги чемпионов, отметив, что этот факт негативно сказывается на имидже французского футбола.

У нас хороший чемпионат, ПСЖ и «Лион» - сильные команды. Надеюсь, «Лион» пройдет дальше, но вылет ПСЖ негативно влияет на коэффициент Франции и на имидж нашего футбола. Нелегко выйти в четвертьфинал ЛЧ. Каждый сезон от ПСЖ ждут многого, но реалии таковы, что французским командам сложно выйти в 1/4 финала.

ПСЖ находится на уровне лучших команд мира. Если бы парижане играли в чемпионате Англии или Испании, то боролись бы там за титул. Просто в этом конкретном матче с МЮ всё пошло не так. Я ничему не удивляюсь в футболе, за день до этого мы видели крупное поражение «Реала» от «Акяса».

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   106 / 1029
вчера в 23:35
В чемпионшипе или сегунде то,да.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   245 / 1029
вчера в 23:31
После игры с МЮ, можно предположить, в АПЛ появился-бы второй Тоттенхэм.
egoos
egoos
   524 / 1029
вчера в 22:31
С одним Вератти в центре? В Испании? За титул? Команда, что за последние 5 лет 4 раза брала лигу чемпионов и та отгребает систематически.... в Испании.
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb
   927 / 1029
вчера в 21:07
да конечно) за топ 4-6 они бы боролись со своим балетом и летали бы от Жирон и Вульверхемптонов)
Romeo 777
Romeo 777
   435 / 1029
вчера в 21:07
Ну, в первую 6-ку возможно бы и вошли.
kotmyshka
kotmyshka
   219 / 1029
вчера в 21:06
Вряд ли...
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   517 / 1029
вчера в 21:05
Скорее всего не в Англии не в Испании У ПСЖ слабая защита даже Уотфорд мог бы доставить хлопоты В 4-ке вероятно нужно потратить столько же сколько МС чтобы иметь запасч и скамейку в чемпионате а вот в ЛЧ одна ошибка может быть фатальной ПСЖ помнится не смог обыграть Арсенал в ЛЧ а ведь Арсенал боролся за место в 4-ке в АПЛ
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   240 / 1029
вчера в 20:51
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар
       234 / 1029
    вчера в 20:48
    В Англии боролся бы, в Испании нет
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
       273 / 1029
    вчера в 20:14
    За титул? Пха-ха-хах, пусть встанет в очередь, и... Нет, не за Атлетико, и не за Реалом, и не за Севильей даже, а где-то после Леганеса =D
    Alex12357
    Alex12357
       449 / 1029
    вчера в 20:11
    А что-то о МБаппе никто и ничего,он что не играл ,или как ?????
    ДАША Д
    ДАША Д
       178 / 1029
    вчера в 20:06
    Ещё больше денег пришлось бы вложить.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       37 / 1029
    вчера в 20:04
    В чемпионате Англии или Испании ПСЖ боролся бы максимум за попадание в ЛЕ..
    Groove000
    Groove000
       177 / 1029
    вчера в 19:59
    Ага, за титул. Чемпиона Сегунды или Чемпионшипа)
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
       221 / 1029
    вчера в 19:56
    Чемпионат бы точно не взяли,а уж тем более сейчас,когда из биг4 перешли на биг6. Тут бы и фулхэм крови попил этим парижанам,я уже молчу про всякие крепкие середнячки,которые вообще громят лидеров,правда не на постоянной основе. а вот Лиге 1 уж МЮ даже моуриневский мог вести борьбу за чемпионство. Нынешние Розовые вообще гроза средь ясного неба, вынесли бы любой клуб и не заметив,причём вторым составом. Только испанцы могут навязать свою игру,оЦтойной бей-беги лиги. Испанцы и Реал - это не одно и тоже))))
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