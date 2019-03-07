Жардим: «В чемпионате Англии или Испании ПСЖ боролся бы за титул»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал вылет ПСЖ из Лиги чемпионов, отметив, что этот факт негативно сказывается на имидже французского футбола.
У нас хороший чемпионат, ПСЖ и «Лион» - сильные команды. Надеюсь, «Лион» пройдет дальше, но вылет ПСЖ негативно влияет на коэффициент Франции и на имидж нашего футбола. Нелегко выйти в четвертьфинал ЛЧ. Каждый сезон от ПСЖ ждут многого, но реалии таковы, что французским командам сложно выйти в 1/4 финала.
ПСЖ находится на уровне лучших команд мира. Если бы парижане играли в чемпионате Англии или Испании, то боролись бы там за титул. Просто в этом конкретном матче с МЮ всё пошло не так. Я ничему не удивляюсь в футболе, за день до этого мы видели крупное поражение «Реала» от «Акяса».