Хуммельс: «Несправедливое решение Лёва по отношению к нам»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс прокомментировал решение главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва больше не вызывать игрока под знамена национальной команды.
Аналогичное решение было принято по Томасу Мюллеру и Джерому Боатенгу, которые выразили недоумение этим фактом.
Спустя некоторое время я тоже хочу прокомментировать решение главного тренера сборной Германии.
Это неприятное решение, которое я уважаю, однако то, как меня об этом оповестили, мне непонятно. Мне кажется, что у нас всегда были хорошие отношения с Немецким футбольным союзом и мы относились друг к другу справедливо.
Томас, Джером и я в течение многих лет отдавались сборной, и мне кажется, что это решение несправедливое в контексте того, чего мы добились. И я чувствую лишь холод, потому что любил играть за Германию!
Но Мюллер - это Мюллер, стимул появится очередной, и зафеерит,
опыта ему не занимать, а Хуммельс с Боа всяко лучшая пара .
Не сомневаюсь. что быстрее Лева выбросят, и возможно, все же
вернут Клинсманна. Чесслово, на его постановку атакующей игры
смотреть много приятнее, чем на нынешние потуги Йоги с бундесманшафт.
Но Мюллер - это Мюллер, стимул появится очередной, и зафеерит,
опыта ему не занимать, а Хуммельс с Боа всяко лучшая пара .
Не сомневаюсь. что быстрее Лева выбросят, и возможно, все же
вернут Клинсманна. Чесслово, на его постановку атакующей игры
смотреть много приятнее, чем на нынешние потуги Йоги с бундесманшафт.
Нормально Лев себя повел, честно предупредил и что бунтовать???
Тренер несет ответственность за результат. И кого вызывать - это только его право!!!
Нормально Лев себя повел, честно предупредил и что бунтовать???
Тренер несет ответственность за результат. И кого вызывать - это только его право!!!