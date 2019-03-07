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Хуммельс: «Несправедливое решение Лёва по отношению к нам»

вчера, 20:54

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс прокомментировал решение главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва больше не вызывать игрока под знамена национальной команды.

Аналогичное решение было принято по Томасу Мюллеру и Джерому Боатенгу, которые выразили недоумение этим фактом. 

Спустя некоторое время я тоже хочу прокомментировать решение главного тренера сборной Германии.

Это неприятное решение, которое я уважаю, однако то, как меня об этом оповестили, мне непонятно. Мне кажется, что у нас всегда были хорошие отношения с Немецким футбольным союзом и мы относились друг к другу справедливо.

Томас, Джером и я в течение многих лет отдавались сборной, и мне кажется, что это решение несправедливое в контексте того, чего мы добились. И я чувствую лишь холод, потому что любил играть за Германию!

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   28 / 1029
сегодня в 01:23
Немцев много, еще найдет.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил NAZAR 007
   13 / 1029
сегодня в 00:07
У него базиса нет на смену этой троице. Мюллер чуть подсдал. Но Мюллер - это Мюллер, стимул появится очередной, и зафеерит, опыта ему не занимать, а Хуммельс с Боа всяко лучшая пара . Не сомневаюсь. что быстрее Лева выбросят, и возможно, все же вернут Клинсманна. Чесслово, на его постановку атакующей игры смотреть много приятнее, чем на нынешние потуги Йоги с бундесманшафт.
Время покажет, как там будет?!!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Leha-ha50
   23 / 1029
вчера в 23:54
Рано или поздно это должно было случиться. Нормально Лев себя повел, честно предупредил и что бунтовать??? Тренер несет ответственность за результат. И кого вызывать - это только его право!!!
У него базиса нет на смену этой троице. Мюллер чуть подсдал.
Но Мюллер - это Мюллер, стимул появится очередной, и зафеерит,
опыта ему не занимать, а Хуммельс с Боа всяко лучшая пара .
Не сомневаюсь. что быстрее Лева выбросят, и возможно, все же
вернут Клинсманна. Чесслово, на его постановку атакующей игры
смотреть много приятнее, чем на нынешние потуги Йоги с бундесманшафт.
Die Roten
Die Roten ответил ХУБУЛ
   296 / 1029
вчера в 23:03
Не один из трёх не согласился с решением тренера. И все трое наоборот говорят,что хотели бы играть за сборную. Чую я что не все так просто в этой истории, и игровые качестве тут не на первом месте. Помню как Лёва с Баллаком поступил, хотя Миша лет восемь один на себе тоскал ту шлака сборную которую разом покинули все легендарные ветераны и футболистов достойного уровня практически в Германии не осталось.
И я думаю это решение не с спортом связано.что то другое что мы не знаем.тем более нет лучше центральных чем Хуммельс и Боатенг
Die Roten
Die Roten
   296 / 1029
вчера в 23:02
Согласен полностью.
kasyak7
kasyak7
   872 / 1029
вчера в 22:16
тренеру виднее
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1029
вчера в 22:09
Рано или поздно это должно было случиться.
Нормально Лев себя повел, честно предупредил и что бунтовать???
Тренер несет ответственность за результат. И кого вызывать - это только его право!!!
cielo notturno
cielo notturno
   190 / 1029
вчера в 21:46
Лев лучше бы их не вызывал и все, не нужно было объявлять это таким образом.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   350 / 1029
вчера в 21:43
Не один из трёх не согласился с решением тренера. И все трое наоборот говорят,что хотели бы играть за сборную. Чую я что не все так просто в этой истории, и игровые качестве тут не на первом месте. Помню как Лёва с Баллаком поступил, хотя Миша лет восемь один на себе тоскал ту шлака сборную которую разом покинули все легендарные ветераны и футболистов достойного уровня практически в Германии не осталось.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   234 / 1029
вчера в 20:56
Не волнуйся, если выгонят Лева из сборной, то вас вернут
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