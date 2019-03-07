Хуммельс: «Несправедливое решение Лёва по отношению к нам»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс прокомментировал решение главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва больше не вызывать игрока под знамена национальной команды.

Аналогичное решение было принято по Томасу Мюллеру и Джерому Боатенгу, которые выразили недоумение этим фактом.

Спустя некоторое время я тоже хочу прокомментировать решение главного тренера сборной Германии.

Это неприятное решение, которое я уважаю, однако то, как меня об этом оповестили, мне непонятно. Мне кажется, что у нас всегда были хорошие отношения с Немецким футбольным союзом и мы относились друг к другу справедливо.

Томас, Джером и я в течение многих лет отдавались сборной, и мне кажется, что это решение несправедливое в контексте того, чего мы добились. И я чувствую лишь холод, потому что любил играть за Германию!