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Моуриньо: «Хочу отметить веру в себя и храбрость игроков МЮ»

вчера, 18:58

Бывший наставник МЮ Жозе Моуриньо назвал главных героев недели в Лиге чемпионов.

Кого бы я назвал главными действующими лицами недели в Лиге чемпионов? Изначально я склонялся к кандидатуре Тадича, который потрясающе сыграл с «Реалом». Но затем решил отметить двух главных тренеров — Эрика тен Хага и Оле-Гуннара Сульшера. «Аякс» и «Манчестер Юнайтед» показали отличные результаты, за что ответственны их наставники. Прежде всего хотел бы отметить тактическую подготовку и командный дух амстердамцев, а также веру в себя и храбрость «красных дьяволов».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
   131 / 1029
вчера в 20:28
А кто стоял у истоков этого героизма? Школа....сам себя не похвалишь! А что, при ЖМ и Ювентус обыгрывали в Турине!
Kresi frok
Kresi frok
   241 / 1029
вчера в 19:30
Тебе, фезрук ,никогда не светят подобные подвиги.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   230 / 1029
вчера в 19:15
При тебе этого не было.
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