Моуриньо: «Хочу отметить веру в себя и храбрость игроков МЮ»

Бывший наставник МЮ Жозе Моуриньо назвал главных героев недели в Лиге чемпионов.

Кого бы я назвал главными действующими лицами недели в Лиге чемпионов? Изначально я склонялся к кандидатуре Тадича, который потрясающе сыграл с «Реалом». Но затем решил отметить двух главных тренеров — Эрика тен Хага и Оле-Гуннара Сульшера. «Аякс» и «Манчестер Юнайтед» показали отличные результаты, за что ответственны их наставники. Прежде всего хотел бы отметить тактическую подготовку и командный дух амстердамцев, а также веру в себя и храбрость «красных дьяволов».