Сульшер: «Именно таких матчей ждут наши болельщики и клуб»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал жребий 1/4 финала Лиги чемпионов, по результатам которого манкунианцам досталась «Барселона».
Мы хотим играть против самых лучших команд. Мы играли с «Барсой» в финале ЛЧ в 2009-м и 2011-м, а в 2008 году у нас была дуэль в полуфинале. Именно таких матчей ждут наши болельщики и клуб. С нетерпением ждем встречи.
Я, вероятно, отличаюсь от 99 % других тренеров, но мне больше нравится, когда моя команда играет первый матч дома. Если у нас получится дома показать хороший результат, то на выезде МЮ тоже сможет доставить сопернику проблемы, как это было в случае с ПСЖ.
Ну а всё остальное твои влажные мечты. Аха-ха)
Ну а всё остальное твои влажные мечты. Аха-ха)
А тогда надо было и итальянский футбол также дисвкалифицировать, потому что за трагедию только английским клубам пришлось расплачиваться, хотя проватарами были туринские болелы и те кто за юве, но ничего щас юве расплачивается своими приогрыными подряд финалами.
в 1973 году Дерби Каунти Брайана Клафа играл против Юве в полуфинале, когда итальянская команда не стеснялась в грязных приемах, а судья на поле закрывал глаза. вытаскивая в финал, но там вас потом Аякс жахнул, и в этот раз аякс справится.
А тогда надо было и итальянский футбол также дисвкалифицировать, потому что за трагедию только английским клубам пришлось расплачиваться, хотя проватарами были туринские болелы и те кто за юве, но ничего щас юве расплачивается своими приогрыными подряд финалами.
в 1973 году Дерби Каунти Брайана Клафа играл против Юве в полуфинале, когда итальянская команда не стеснялась в грязных приемах, а судья на поле закрывал глаза. вытаскивая в финал, но там вас потом Аякс жахнул, и в этот раз аякс справится.
Сколько бы Роналду не нырял, а всё же поиграл в разных клубах и с разными клубами выигрывал трофеи, чем моська похвастать не в состоянии. А то что моська пенок меньше реализует это его проблемы. Про игру в сборной уже выше написал. Аха-ха)
Лучше выиграть 2 кубка честно, чем пять зашкварно, как бурса или 3 кабинетных подряд, как рояль. Или отправится на помойку истории, как милан и принтер. А барса из-за коррупции никогда не вылетит это факт, если им даже дискву за слив ТТХ не впаяли. Аха-ха)
Сколько бы Роналду не нырял, а всё же поиграл в разных клубах и с разными клубами выигрывал трофеи, чем моська похвастать не в состоянии. А то что моська пенок меньше реализует это его проблемы. Про игру в сборной уже выше написал. Аха-ха)
Лучше выиграть 2 кубка честно, чем пять зашкварно, как бурса или 3 кабинетных подряд, как рояль. Или отправится на помойку истории, как милан и принтер. А барса из-за коррупции никогда не вылетит это факт, если им даже дискву за слив ТТХ не впаяли. Аха-ха)
Ахах)
Ахах)
Месси сравнивают со многими бывшими футболистами, и бывших сравнивают по стилю с ЛЕО, а Пеналду никто не сравнивает ни с кем, потому что нормальному человеку не придет в голову сравнивать великих футболистов с геем.
Роналду всю свою карьеру играл за кабинетные клубы, даже в апл нырял, в реале стал делать чаще, а в юве есть другие, чтобы падать, а он будет пенки бить и стату набивать, как было в Реале. То-то в сериале щас все в юве на его статистику работают, но вот беда его кварльярела обходит из фиорентины за звание лучшего бомбардира чемпионата.
из 7, 5 раз подряд в финалах Юве проиграл всего 2 титула, Милан уже давно не играет в ЛЧ и то они вторые по титулам там 7 трофеев, вас даже Интер обходит по кол-во побед - 3, если так посчитать Ювентус не второй, а даже третий клуб Италии, не смотря на свои завоеванные кабинетные титулы и судейские подачки, ну и не забудем, кого за махинации отправляли в ссылку в серию Б.
Если что Барса никогда в низших дивизионе не была и не будет. Барса лучший клуб Мира!!! это говорят и количество трофеев выигранных в 21 веке))))
Месси сравнивают со многими бывшими футболистами, и бывших сравнивают по стилю с ЛЕО, а Пеналду никто не сравнивает ни с кем, потому что нормальному человеку не придет в голову сравнивать великих футболистов с геем.
Роналду всю свою карьеру играл за кабинетные клубы, даже в апл нырял, в реале стал делать чаще, а в юве есть другие, чтобы падать, а он будет пенки бить и стату набивать, как было в Реале. То-то в сериале щас все в юве на его статистику работают, но вот беда его кварльярела обходит из фиорентины за звание лучшего бомбардира чемпионата.
из 7, 5 раз подряд в финалах Юве проиграл всего 2 титула, Милан уже давно не играет в ЛЧ и то они вторые по титулам там 7 трофеев, вас даже Интер обходит по кол-во побед - 3, если так посчитать Ювентус не второй, а даже третий клуб Италии, не смотря на свои завоеванные кабинетные титулы и судейские подачки, ну и не забудем, кого за махинации отправляли в ссылку в серию Б.
Если что Барса никогда в низших дивизионе не была и не будет. Барса лучший клуб Мира!!! это говорят и количество трофеев выигранных в 21 веке))))
По барсе скажу, что при адекватном судействе они всегда раздвигали булки перед Ювентусом. Даже в лучшей форме Барсу всегда хлопал Ювентус, а в 2015 году при счёте 1:1 Чакыр не поставил пенку за фол на Погба. Так бы вам был кирдык. На реал гоните, но бурсочка ни чем не лучше, а даже хуже ибо при аналогичных кабинетах с Реалом имеет гораздо меньше титулов. Аха-ха) Вечно вторые, как и месси)
По барсе скажу, что при адекватном судействе они всегда раздвигали булки перед Ювентусом. Даже в лучшей форме Барсу всегда хлопал Ювентус, а в 2015 году при счёте 1:1 Чакыр не поставил пенку за фол на Погба. Так бы вам был кирдык. На реал гоните, но бурсочка ни чем не лучше, а даже хуже ибо при аналогичных кабинетах с Реалом имеет гораздо меньше титулов. Аха-ха) Вечно вторые, как и месси)
Барса унижала Реал вместе с ним и не один раз вертели того как шампур. это была часто на бернабеу и камп ноу, кристинка в слезах уходила с поля. как и твой ювентус в финале 2015 года.
Барса унижала Реал вместе с ним и не один раз вертели того как шампур. это была часто на бернабеу и камп ноу, кристинка в слезах уходила с поля. как и твой ювентус в финале 2015 года.
А Бурса способна забить матрасам три гола? Верно - нет. Значит один Роналду, которого вы называете геем, больше всей барсы. Тогда вопрос. А как же назвать барсу, если один гей лучше её 11 игроков? Аха-ха)
А Бурса способна забить матрасам три гола? Верно - нет. Значит один Роналду, которого вы называете геем, больше всей барсы. Тогда вопрос. А как же назвать барсу, если один гей лучше её 11 игроков? Аха-ха)
Будем смотреть как сыграют
Будем смотреть как сыграют