Сульшер: «Именно таких матчей ждут наши болельщики и клуб»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал жребий 1/4 финала Лиги чемпионов, по результатам которого манкунианцам досталась «Барселона».

Мы хотим играть против самых лучших команд. Мы играли с «Барсой» в финале ЛЧ в 2009-м и 2011-м, а в 2008 году у нас была дуэль в полуфинале. Именно таких матчей ждут наши болельщики и клуб. С нетерпением ждем встречи.