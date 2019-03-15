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Сульшер: «Именно таких матчей ждут наши болельщики и клуб»

вчера, 18:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал жребий 1/4 финала Лиги чемпионов, по результатам которого манкунианцам досталась «Барселона».

Мы хотим играть против самых лучших команд. Мы играли с «Барсой» в финале ЛЧ в 2009-м и 2011-м, а в 2008 году у нас была дуэль в полуфинале. Именно таких матчей ждут наши болельщики и клуб. С нетерпением ждем встречи.

Я, вероятно, отличаюсь от 99 % других тренеров, но мне больше нравится, когда моя команда играет первый матч дома. Если у нас получится дома показать хороший результат, то на выезде МЮ тоже сможет доставить сопернику проблемы, как это было в случае с ПСЖ.

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cevin cigan
cevin cigan ответил DXTK
   50 / 1082
вчера в 21:41
юве два кубка выиграл честно? или можешь вспомнишь финал КЕЧ 1985 года, трагедия на эйзеле в матче с ливиркой вам подарили пенку, которую платини реализовал, подачка для кабинета. А тогда надо было и итальянский футбол также дисвкалифицировать, потому что за трагедию только английским клубам пришлось расплачиваться, хотя проватарами были туринские болелы и те кто за юве, но ничего щас юве расплачивается своими приогрыными подряд финалами. в 1973 году Дерби Каунти Брайана Клафа играл против Юве в полуфинале, когда итальянская команда не стеснялась в грязных приемах, а судья на поле закрывал глаза. вытаскивая в финал, но там вас потом Аякс жахнул, и в этот раз аякс справится.
А на баррикадах в 1917г,тебя случайно не было??? "Остапа" несло............(12 стульев)
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил DXTK
   19 / 1082
вчера в 21:38
юве два кубка выиграл честно? или можешь вспомнишь финал КЕЧ 1985 года, трагедия на эйзеле в матче с ливиркой вам подарили пенку, которую платини реализовал, подачка для кабинета. А тогда надо было и итальянский футбол также дисвкалифицировать, потому что за трагедию только английским клубам пришлось расплачиваться, хотя проватарами были туринские болелы и те кто за юве, но ничего щас юве расплачивается своими приогрыными подряд финалами. в 1973 году Дерби Каунти Брайана Клафа играл против Юве в полуфинале, когда итальянская команда не стеснялась в грязных приемах, а судья на поле закрывал глаза. вытаскивая в финал, но там вас потом Аякс жахнул, и в этот раз аякс справится.
Пересмотри тот матч, хейтерок. Там три пенки ставить можно было. И офсайд липовый зафиксировали, так бы распечатали твою Ливерку четырежды. Аха-ха)
Ну а всё остальное твои влажные мечты. Аха-ха)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   173 / 1082
вчера в 21:15
я так понимаю,дома собираются проиграть 0:3 а на выезде выиграть 6:0?! Вот это норвежца "колбасит")))
дурман
дурман
   345 / 1082
вчера в 20:28
В кабинетах лучше всего разбираются болельщики Юве 🤣🤣🤣🤣
DXTK
DXTK ответил Великий Князь
   131 / 1082
вчера в 20:26
Барса номер один в мире лишь для школьников и любителей балета, как и месе всего лишь любимый смурфик у детской аудитории, позорно сливающийся за пределами сферы влияния Тебаса и Бартамеу. Теперь вот ещё и сборная его выставляет на матчи при условии, что с ним не будут жёстко играть. Это уже вообще позор. Аха-ха) Сколько бы Роналду не нырял, а всё же поиграл в разных клубах и с разными клубами выигрывал трофеи, чем моська похвастать не в состоянии. А то что моська пенок меньше реализует это его проблемы. Про игру в сборной уже выше написал. Аха-ха) Лучше выиграть 2 кубка честно, чем пять зашкварно, как бурса или 3 кабинетных подряд, как рояль. Или отправится на помойку истории, как милан и принтер. А барса из-за коррупции никогда не вылетит это факт, если им даже дискву за слив ТТХ не впаяли. Аха-ха)
юве два кубка выиграл честно? или можешь вспомнишь финал КЕЧ 1985 года, трагедия на эйзеле в матче с ливиркой вам подарили пенку, которую платини реализовал, подачка для кабинета.

А тогда надо было и итальянский футбол также дисвкалифицировать, потому что за трагедию только английским клубам пришлось расплачиваться, хотя проватарами были туринские болелы и те кто за юве, но ничего щас юве расплачивается своими приогрыными подряд финалами.

в 1973 году Дерби Каунти Брайана Клафа играл против Юве в полуфинале, когда итальянская команда не стеснялась в грязных приемах, а судья на поле закрывал глаза. вытаскивая в финал, но там вас потом Аякс жахнул, и в этот раз аякс справится.
Великий Князь
Великий Князь ответил DXTK
   38 / 1082
вчера в 20:18
Барса сегодня номер один в ла лиге и в мире, как и Месси номер один в футболе, его превосходство не могут оценить и признать только старперы, на подобе марадоны, пеле и тебя князь. Месси сравнивают со многими бывшими футболистами, и бывших сравнивают по стилю с ЛЕО, а Пеналду никто не сравнивает ни с кем, потому что нормальному человеку не придет в голову сравнивать великих футболистов с геем. Роналду всю свою карьеру играл за кабинетные клубы, даже в апл нырял, в реале стал делать чаще, а в юве есть другие, чтобы падать, а он будет пенки бить и стату набивать, как было в Реале. То-то в сериале щас все в юве на его статистику работают, но вот беда его кварльярела обходит из фиорентины за звание лучшего бомбардира чемпионата. из 7, 5 раз подряд в финалах Юве проиграл всего 2 титула, Милан уже давно не играет в ЛЧ и то они вторые по титулам там 7 трофеев, вас даже Интер обходит по кол-во побед - 3, если так посчитать Ювентус не второй, а даже третий клуб Италии, не смотря на свои завоеванные кабинетные титулы и судейские подачки, ну и не забудем, кого за махинации отправляли в ссылку в серию Б. Если что Барса никогда в низших дивизионе не была и не будет. Барса лучший клуб Мира!!! это говорят и количество трофеев выигранных в 21 веке))))
    allemz
    allemz ответил Великий Князь
       23 / 1082
    вчера в 20:14
    Удачи МЮ в борьбе против уефашного кабинета.
    Вот тебе и ИСТИННЫЙ фанат Саутгемптона, Вест Хэма, Тоттенхэма
    Ахах)
    DXTK
    DXTK ответил Великий Князь
       131 / 1082
    вчера в 20:10
    Аха-ха), совсем тебя от злобы и зависти понесло. Каждый имеет право на шанс. Роналду осознал никчемность кабинетной славы и решил под занавес карьеры побороться за титулы на футбольном поле, без Кашшаи, Чакыров и Оливеров. Что ему и обеспечил Ювентус. Он даже нырки бросил. Аха-ха) По барсе скажу, что при адекватном судействе они всегда раздвигали булки перед Ювентусом. Даже в лучшей форме Барсу всегда хлопал Ювентус, а в 2015 году при счёте 1:1 Чакыр не поставил пенку за фол на Погба. Так бы вам был кирдык. На реал гоните, но бурсочка ни чем не лучше, а даже хуже ибо при аналогичных кабинетах с Реалом имеет гораздо меньше титулов. Аха-ха) Вечно вторые, как и месси)
    Барса сегодня номер один в ла лиге и в мире, как и Месси номер один в футболе, его превосходство не могут оценить и признать только старперы, на подобе марадоны, пеле и тебя князь.

    Месси сравнивают со многими бывшими футболистами, и бывших сравнивают по стилю с ЛЕО, а Пеналду никто не сравнивает ни с кем, потому что нормальному человеку не придет в голову сравнивать великих футболистов с геем.

    Роналду всю свою карьеру играл за кабинетные клубы, даже в апл нырял, в реале стал делать чаще, а в юве есть другие, чтобы падать, а он будет пенки бить и стату набивать, как было в Реале. То-то в сериале щас все в юве на его статистику работают, но вот беда его кварльярела обходит из фиорентины за звание лучшего бомбардира чемпионата.

    из 7, 5 раз подряд в финалах Юве проиграл всего 2 титула, Милан уже давно не играет в ЛЧ и то они вторые по титулам там 7 трофеев, вас даже Интер обходит по кол-во побед - 3, если так посчитать Ювентус не второй, а даже третий клуб Италии, не смотря на свои завоеванные кабинетные титулы и судейские подачки, ну и не забудем, кого за махинации отправляли в ссылку в серию Б.
    Если что Барса никогда в низших дивизионе не была и не будет. Барса лучший клуб Мира!!! это говорят и количество трофеев выигранных в 21 веке))))
    Великий Князь
    Великий Князь ответил DXTK
       38 / 1082
    вчера в 19:55
    модеры оставте комментарии мои и князя в покое дайте поболтать))))
      DXTK
      DXTK
         131 / 1082
      вчера в 19:42
      модеры оставте комментарии мои и князя в покое дайте поболтать))))
      DXTK
      DXTK ответил Великий Князь
         131 / 1082
      вчера в 19:36
      Удачи МЮ в борьбе против уефашного кабинета.
        Великий Князь
        Великий Князь ответил DXTK
           38 / 1082
        вчера в 19:24
        Аяксу тоже удачи против сериального кабинетного дновентуса.
          DXTK
          DXTK ответил Великий Князь
             131 / 1082
          вчера в 19:20
          Удачи МЮ в борьбе против уефашного кабинета.
            Великий Князь
            Великий Князь
               38 / 1082
            вчера в 19:07
            Удачи МЮ в борьбе против уефашного кабинета.
            BARCELONA-BEST
            BARCELONA-BEST
               111 / 1082
            вчера в 18:17
            Приятный мужик Сульшер. Никаких понтов и лишених слов.
            Будем смотреть как сыграют
            mangoх12
            mangoх12
               31 / 1082
            вчера в 18:17
            порвем красноперых
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