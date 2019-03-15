Каррера назвал фаворита нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал главного фаворита нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Фаворит Лиги чемпионов? «Манчестер Сити». Это сильная команда. Они никогда не выигрывали этот турнир, но на данный момент являются самой сильной командой. Клопп против Гвардиолы? Это топ-тренеры, которые возглавляют большие команды и доказывают свой статус высокими результатами.
Напомним, что сегодня состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.
Тут некоторые считали Баварию фаворитом,а я считал ПСЖ одним из фаворитов,но они вылетели некогда плюшевым мишкам.
Теперь осталась фаворитом Барса, Юбка не тянет на него,т к нет Центрфорварда и команда в больших матчах Роналдузависимая, Щесный очень слабый голкипер.просто никто его сильно не нагружал в Турине, ювка грамотно оборонялась в нападении,но с Аяксом МС, Ливерпулем такие номера не пройдут,не говоря про Барсу. Из слабых вижу Порту и Тотенхем(тем более они в кризисе).
Тут некоторые считали Баварию фаворитом,а я считал ПСЖ одним из фаворитов,но они вылетели некогда плюшевым мишкам.
Теперь осталась фаворитом Барса, Юбка не тянет на него,т к нет Центрфорварда и команда в больших матчах Роналдузависимая, Щесный очень слабый голкипер.просто никто его сильно не нагружал в Турине, ювка грамотно оборонялась в нападении,но с Аяксом МС, Ливерпулем такие номера не пройдут,не говоря про Барсу. Из слабых вижу Порту и Тотенхем(тем более они в кризисе).
Гыгыгы
Гыгыгы