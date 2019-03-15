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Каррера назвал фаворита нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов

вчера, 17:13

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал главного фаворита нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Фаворит Лиги чемпионов? «Манчестер Сити». Это сильная команда. Они никогда не выигрывали этот турнир, но на данный момент являются самой сильной командой. Клопп против Гвардиолы? Это топ-тренеры, которые возглавляют большие команды и доказывают свой статус высокими результатами.

Напомним, что сегодня состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
minai
minai
   382 / 1082
вчера в 23:14
Невероятно. Прям раскрыл таинственную тайну.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил VV V
   364 / 1082
вчера в 21:07
Наверное, Спартак....., которого знают в Европе только по энциклопедиям.....
Даже если знают, смешно от него что-то ожидать)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Гавроша
   173 / 1082
вчера в 19:49
А где же пупсики?
Клоуна на 25% развлекают,на большее не способны
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил grisser
   173 / 1082
вчера в 19:48
Физрук после 7-0 в ЛЧ еще называть кого-то может, хотя уверен только в Ливерпуле.
Физруки с таким счётом не проигрывают, видать он интерн.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   173 / 1082
вчера в 19:46
по тренерам соглашусь,что из оставшихся клубов Клопп и Гвардиола намного толковее остальных. А вот как сыграют их команды - покажет время.
Тут некоторые считали Баварию фаворитом,а я считал ПСЖ одним из фаворитов,но они вылетели некогда плюшевым мишкам.
Теперь осталась фаворитом Барса, Юбка не тянет на него,т к нет Центрфорварда и команда в больших матчах Роналдузависимая, Щесный очень слабый голкипер.просто никто его сильно не нагружал в Турине, ювка грамотно оборонялась в нападении,но с Аяксом МС, Ливерпулем такие номера не пройдут,не говоря про Барсу. Из слабых вижу Порту и Тотенхем(тем более они в кризисе).
Гавроша
Гавроша
   77 / 1082
вчера в 18:53
А где же пупсики?
anfield1984
anfield1984 ответил Leha-ha50
   142 / 1082
вчера в 18:33
Ну назови ему хоть первые буквы клубов. Очень сложную задачу ты перед ним поставил)
VV V
VV V
   196 / 1082
вчера в 18:26
Наверное, Спартак....., которого знают в Европе только по энциклопедиям.....
viv
viv
   69 / 1082
вчера в 18:19
Не слушайте физрука.....что может дельного сказать рекордсмен ЛЧ с 0:7.......
Caniggia
Caniggia
   40 / 1082
вчера в 18:16
Пожалуй, макаронник прав - МС главный фаворит.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Евгений Макрушин
   24 / 1082
вчера в 18:15
И сколько же "фаворитов" обломилась,расскажите....очень интересно
Не расскажу!!! Не хочу!!! Сам догадайся!!!
Glodor
Glodor
   87 / 1082
вчера в 18:13
Ragnar_Lodbrok, это тебе твои клоны сказали или Гус Пойет?
grisser
grisser
   65 / 1082
вчера в 18:03
Физрук после 7-0 в ЛЧ еще называть кого-то может, хотя уверен только в Ливерпуле.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   73 / 1082
вчера в 18:01
Карера хотел назвать спартак, но вспоминил, что спартак отрапиденный.
la_masia
la_masia ответил Литейный 4
   303 / 1082
вчера в 17:57
Скоро Семака ссаными тряпками погонят
Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4 ответил Alladins
   1 / 1082
вчера в 17:54
Это не тот ли карера, которого даже на хоккей не пускают?
Это тот Каррера, которого ОПГ Ромашка ссаными тряпками погнали. Гыгыгы
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Leha-ha50
   62 / 1082
вчера в 17:49
И сколько же "фаворитов" обломилась,расскажите....очень интересно
allemz
allemz ответил sparxx2
   23 / 1082
вчера в 17:49
Та неееееееееееее, мы их вышвырнем из турнира к бабке не ходи.
Всё-таки придется сходить!)
EAGuar As
EAGuar As
   81 / 1082
вчера в 17:45
Всё возможно .
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   58 / 1082
вчера в 17:43
Сити выйдет в полуфинал, а там уже у них будут трудности
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 1082
вчера в 17:42
Эта ЛЧ непредсказуема!!! Сколько уже фаворитов обломалось!!! Думаю , будут еще сюрпризы!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   258 / 1082
вчера в 17:42
Дураков не сеют ,не пашут ,они сами родятся ! ( я не о Массимо ) !
drug01
drug01
   144 / 1082
вчера в 17:27
Можно не согласиться!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   58 / 1082
вчера в 17:25
Славнов уже привел несколько фейков на эту ветку
sparxx2
sparxx2
   813 / 1082
вчера в 17:23
Та неееееееееееее, мы их вышвырнем из турнира к бабке не ходи.
cska plus
cska plus
   16 / 1082
вчера в 17:22
Хорощо хоть не спартак сказал.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   86 / 1082
вчера в 17:22
Карера раньше в Ювентусе работал 10-м помощником тренера по защитникам, он эту кухню всю знает не понаслышке.
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   429 / 1082
вчера в 17:20
Видать приехал подзаработать
Alladins
Alladins
   115 / 1082
вчера в 17:15
Это не тот ли карера, которого даже на хоккей не пускают?
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