Каррера назвал фаворита нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал главного фаворита нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Фаворит Лиги чемпионов? «Манчестер Сити». Это сильная команда. Они никогда не выигрывали этот турнир, но на данный момент являются самой сильной командой. Клопп против Гвардиолы? Это топ-тренеры, которые возглавляют большие команды и доказывают свой статус высокими результатами.