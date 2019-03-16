Вейналдум: «С „Фулхэмом“ играть будет сложнее, чем с „Баварией“»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум заявил, что справиться с «Фулхэмом» в 31-м туре АПЛ его команде будет сложнее, чем с «Баварией», которую мерсисайдцы выбили из Лиги чемпионов.

На мой взгляд, с «Фулхэмом» будет даже сложнее. Они борются за выживание, а с такими командами играть всегда очень тяжело.

«Фулхэм» может доставить нам проблем, так что нужно быть предельно сосредоточенными.