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Вейналдум: «С „Фулхэмом“ играть будет сложнее, чем с „Баварией“»

вчера, 18:12
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль17:15 Не начался

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум заявил, что справиться с «Фулхэмом» в 31-м туре АПЛ его команде будет сложнее, чем с «Баварией», которую мерсисайдцы выбили из Лиги чемпионов.

На мой взгляд, с «Фулхэмом» будет даже сложнее. Они борются за выживание, а с такими командами играть всегда очень тяжело.

«Фулхэм» может доставить нам проблем, так что нужно быть предельно сосредоточенными.

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Все комментарии
RedRedTeam
RedRedTeam ответил DXTK
   360 / 1092
вчера в 22:56
с Пепом Бавария регулярно хоть в полуфинал выходила установив рекорд, а щас даже 1/8 не в состоянии пройти.
Потому что пересеклись с ЛИВЕРПУЛЕМ, не стой на пути Эту банду спортивно честно не выиграешь.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Ragnar_Lodbrok
   258 / 1092
вчера в 22:42
Ахахаха
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил DXTK
   56 / 1092
вчера в 22:15
С Хайнкесом год назад тоже вышла и сыграла лучше Реала
dzvinka
dzvinka
   216 / 1092
вчера в 22:04
все верно, аутсайдер АПЛ которому кровь из носу нужны очки в борьбе за выживание куда опасней любой команды из "лиги одной команды", или "лиги двух команд".
DXTK
DXTK ответил Ragnar_Lodbrok
   153 / 1092
вчера в 21:41
Клопп много раз унижал Пепку, Пепка не особо великий тренер, все время одной тактикой играет
с Пепом Бавария регулярно хоть в полуфинал выходила установив рекорд, а щас даже 1/8 не в состоянии пройти.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил DXTK
   56 / 1092
вчера в 20:52
Клопп много раз унижал Пепку, Пепка не особо великий тренер, все время одной тактикой играет
DXTK
DXTK ответил Ragnar_Lodbrok
   153 / 1092
вчера в 20:50
Скоро Сити поглумится над лондонским безтрофейником
так в МС Гвардиола правит, проиграть великому тренеру не грех, не то что Бавария уступила Клоппу главному неудачнику финалов еврокубков.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   166 / 1092
вчера в 20:04
это он так намекнул,что Лидер Бунды слабее аутсайдера АПЛ. Ну я бы не сказал,что такая разница между Дачниками и Пивоварами... Бёрнли ещё могут дать бой,но не эти периферийные лондонцы.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил DXTK
   56 / 1092
вчера в 19:14
поглумились над баварской сосиской, коротковата она, у фулхэма подлинее будет.
Скоро Сити поглумится над лондонским безтрофейником
DXTK
DXTK
   153 / 1092
вчера в 18:58
поглумились над баварской сосиской, коротковата она, у фулхэма подлинее будет.
Glodor
Glodor
   78 / 1092
вчера в 18:32
Это лукавство.
Сливки общества
Сливки общества
   748 / 1092
вчера в 18:32
Тонкий намек на безволие Баварии и нежелание бороться за 1/4. К сожалению, не поспоришь.
Pronto
Pronto ответил Bavaria_M
вчера в 18:25
фига зазнался то как) надеюсь вылетите за такую дерзость везде. и пролетите и с лч и с апл. даже разобраную Баварию без тренера с трудом прошли а гонару то ахахах
С трудом? Вас на Альянце на части разобрали, вы за два матча даже на гол не сподобились, чемпионы, блин))
Bavaria_M
Bavaria_M
   477 / 1092
вчера в 18:21
фига зазнался то как)
надеюсь вылетите за такую дерзость везде. и пролетите и с лч и с апл.
даже разобраную Баварию без тренера с трудом прошли а гонару то ахахах
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