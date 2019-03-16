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Тухель: «Неймар продолжает посещать врачей»

вчера, 16:31

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал о восстановлении после травмы нападающего Неймара

Неймар продолжает посещать врачей. Каждый день он находится с нами на базе. Восстановление проходит хорошо, мы будем терпеливы. 

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Все комментарии
Balanenok
Balanenok
   91 / 1092
вчера в 22:33
Бедный мальчик.
1 команда
1 команда
   125 / 1092
вчера в 20:54
Ну хоть там не кривляется?
trimetil
trimetil
   785 / 1092
вчера в 19:30
Психотерапевтов?
ДСА
ДСА
   246 / 1092
вчера в 17:13
Девочек надо хорошо лечить
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   330 / 1092
вчера в 16:55
Лучше продать Неймара и за эти деньги усилить остальные позиции
Nazi
Nazi
вчера в 16:48
До следующей весны поправится, а до тех пор кому он нужен?

Иди тухель, гуляй.. Ты уже в клубе емеришки. Там хоть айтекинушка лизал каталонскую ..., а здесь то что ты сделал. В Париже.. Тьфу на тебя бракованный ты немчура :)
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