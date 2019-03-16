Тухель: «Неймар продолжает посещать врачей»

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал о восстановлении после травмы нападающего Неймара.
Неймар продолжает посещать врачей. Каждый день он находится с нами на базе. Восстановление проходит хорошо, мы будем терпеливы.
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал о восстановлении после травмы нападающего Неймара.
Неймар продолжает посещать врачей. Каждый день он находится с нами на базе. Восстановление проходит хорошо, мы будем терпеливы.
Иди тухель, гуляй.. Ты уже в клубе емеришки. Там хоть айтекинушка лизал каталонскую ..., а здесь то что ты сделал. В Париже.. Тьфу на тебя бракованный ты немчура :)
Иди тухель, гуляй.. Ты уже в клубе емеришки. Там хоть айтекинушка лизал каталонскую ..., а здесь то что ты сделал. В Париже.. Тьфу на тебя бракованный ты немчура :)