Моуриньо: «Прямо сейчас Мбаппе – самый дорогой футболист планеты»

Знаменитый португальский специалист Жозе Моуриньо выразил мнение, что 20-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе на данный момент является самым ценным игроком в мире.

Когда вы говорите о Мбаппе, вам не нужно думать о том, каким он будет через 5-10 лет. Надо просто сосредоточиться на том, что есть сейчас. Он абсолютно невероятен.

Думаю, что, исходя из его возраста и учитывая возраст Криштиану, Месси (обоим за 30) и Неймара (ему 27 лет), Мбаппе является самым ценным в мире футболистом. Прямо сейчас его гипотетический трансфер будет самым дорогим в футболе.

Что касается качеств Мбаппе, он невероятен. Достаточно одного этого слова. Оно говорит обо всём.