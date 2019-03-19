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Моуриньо: «Прямо сейчас Мбаппе – самый дорогой футболист планеты»

вчера, 03:27

Знаменитый португальский специалист Жозе Моуриньо выразил мнение, что 20-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе на данный момент является самым ценным игроком в мире.

Когда вы говорите о Мбаппе, вам не нужно думать о том, каким он будет через 5-10 лет. Надо просто сосредоточиться на том, что есть сейчас. Он абсолютно невероятен.

Думаю, что, исходя из его возраста и учитывая возраст Криштиану, Месси (обоим за 30) и Неймара (ему 27 лет), Мбаппе является самым ценным в мире футболистом. Прямо сейчас его гипотетический трансфер будет самым дорогим в футболе.

Что касается качеств Мбаппе, он невероятен. Достаточно одного этого слова. Оно говорит обо всём.

Недавно появился слух о том, что ПСЖ, в случае ухода Мбаппе или Неймара, постарается подписать форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

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Все комментарии
obana777
obana777
   165 / 1106
вчера в 09:40
Никто в этом не будет возражать. Мбаппе действительно хорош!
ermak6848
ermak6848
   200 / 1106
вчера в 09:03
Игра Мбаппе - заслуживает Внимания....
Pervomaez
Pervomaez
   366 / 1106
вчера в 06:35
Маур как всегда прав
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 05:15
Жозик прав.
No problem
No problem
   143 / 1106
вчера в 04:57
РонМесси(За 30)...
притом что арг ещё и на 2 года моложе).
Sunny.
Sunny.
   95 / 1106
вчера в 04:09
а ты самый распиаренный переводчик
neomessi
neomessi
   132 / 1106
вчера в 03:53
Вот Моур, вот он открыл Америку!
Ну не Зе Луис же самый дорогой.
NOVA
NOVA
   346 / 1106
вчера в 03:46
в Реал мбаппе надо!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   28 / 1106
вчера в 03:44
Тут с Мауром нельзя не согласиться!!!
cevin cigan
cevin cigan
   63 / 1106
вчера в 03:33
Как бы я вас хотел видеть в Реале.............................вспомните мои слова реалцы...........
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