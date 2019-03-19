Моуриньо: «Прямо сейчас Мбаппе – самый дорогой футболист планеты»

Знаменитый португальский специалист Жозе Моуриньо выразил мнение, что 20-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе на данный момент является самым ценным игроком в мире.
Когда вы говорите о Мбаппе, вам не нужно думать о том, каким он будет через 5-10 лет. Надо просто сосредоточиться на том, что есть сейчас. Он абсолютно невероятен.
Думаю, что, исходя из его возраста и учитывая возраст Криштиану, Месси (обоим за 30) и Неймара (ему 27 лет), Мбаппе является самым ценным в мире футболистом. Прямо сейчас его гипотетический трансфер будет самым дорогим в футболе.
Что касается качеств Мбаппе, он невероятен. Достаточно одного этого слова. Оно говорит обо всём.
Недавно появился слух о том, что ПСЖ, в случае ухода Мбаппе или Неймара, постарается подписать форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
притом что арг ещё и на 2 года моложе).
притом что арг ещё и на 2 года моложе).
Ну не Зе Луис же самый дорогой.
Ну не Зе Луис же самый дорогой.