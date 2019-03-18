Шевченко: «Больше не спрашивайте меня о Ракицком»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил, почему не вызвал в сборную Украины защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.
Я не общался с Ярославом ни в момент его перехода, когда он принимал это решение, ни после. Я как главный тренер действую в интересах сборной и вызываю тех игроков, которые сегодня лучше готовы. Для меня этот вопрос исчерпан.
А, что Шевченко скажет? Ему приказ пришёл и он его выполнил. Да он и сам понимает, какие последствия для него лично могли быть. Большинство фанатов у них нацики, тут всё понятно, одним словом фанатам сало.
НО ПАСАРАН!
А, что Шевченко скажет? Ему приказ пришёл и он его выполнил. Да он и сам понимает, какие последствия для него лично могли быть. Большинство фанатов у них нацики, тут всё понятно, одним словом фанатам сало.
НО ПАСАРАН!
Но очень познавательно ;)
Но очень познавательно ;)
https://b.radikal.ru/b13/1903/b8/beeefe3187d7.jpg
https://b.radikal.ru/b18/1903/34/2b08935b457b.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=cpAFnsUjP5A&feature=youtu.be
https://b.radikal.ru/b13/1903/b8/beeefe3187d7.jpg
https://b.radikal.ru/b18/1903/34/2b08935b457b.jpg
Будете праздновать ножки Трампа на гуманитраку как в 90-е ножки Буша)))
Будете праздновать ножки Трампа на гуманитраку как в 90-е ножки Буша)))
Не знаю при чем тут Вятрович,берешь любую этнографическую энциклопедию,лично я это нашел еще в советской за 1973 год,там даже карта есть этническая,и словянами даже и не пахнет на територии Мокшандии,одни фино-угры:меря,мокша,чудь,карелы,мурома и еще ряд уже не помню на память.
Не знаю при чем тут Вятрович,берешь любую этнографическую энциклопедию,лично я это нашел еще в советской за 1973 год,там даже карта есть этническая,и словянами даже и не пахнет на територии Мокшандии,одни фино-угры:меря,мокша,чудь,карелы,мурома и еще ряд уже не помню на память.
Почему была Киевская Русь, а не Киевская Украина?
Почему была Киевская Русь, а не Киевская Украина?
p.s. недавно в городке Мальмё видел кучу стикеров с флагом ДНР, спросил у местных шведов "це шо за сепоры"? на что ответили просто местная шведская ультра поддерживает ДНР, це зрада чи перемога?))
p.s. недавно в городке Мальмё видел кучу стикеров с флагом ДНР, спросил у местных шведов "це шо за сепоры"? на что ответили просто местная шведская ультра поддерживает ДНР, це зрада чи перемога?))
И я не коверкаю название Украины.
И я не коверкаю название Украины.