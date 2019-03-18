Шевченко: «Больше не спрашивайте меня о Ракицком»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил, почему не вызвал в сборную Украины защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

Я не общался с Ярославом ни в момент его перехода, когда он принимал это решение, ни после. Я как главный тренер действую в интересах сборной и вызываю тех игроков, которые сегодня лучше готовы. Для меня этот вопрос исчерпан.