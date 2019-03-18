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Шевченко: «Больше не спрашивайте меня о Ракицком»

вчера, 20:21

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил, почему не вызвал в сборную Украины защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

Я не общался с Ярославом ни в момент его перехода, когда он принимал это решение, ни после. Я как главный тренер действую в интересах сборной и вызываю тех игроков, которые сегодня лучше готовы. Для меня этот вопрос исчерпан.

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Все комментарии
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   372 / 1119
сегодня в 05:30
...такая националистическая эволюция приведет к тому, что и самого Шеву попрут, как не знающего тэлячу мову
ОПС
ОПС
   518 / 1119
сегодня в 05:24
Шевченко же не дурак, сам себе шею ломать. Ясно, что это политика.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   402 / 1119
сегодня в 04:38
Какая страна, такие и нравы! По предвыборным рейтингам лидирует клоун, шут гороховый. Но президентом станет Юля, которой сольются голоса этого шута, вроде даже договорённость есть.
А, что Шевченко скажет? Ему приказ пришёл и он его выполнил. Да он и сам понимает, какие последствия для него лично могли быть. Большинство фанатов у них нацики, тут всё понятно, одним словом фанатам сало.
НО ПАСАРАН!
cska plus
cska plus
   14 / 1119
сегодня в 04:09
Фашерюги.
mihaluch
mihaluch
   653 / 1119
сегодня в 03:58
Вот Порашу уберут, тогда и посмотрим.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   47 / 1119
сегодня в 01:46
Об чем угодно, кроме футбола.
Но очень познавательно ;)
Max Semenikhin
Max Semenikhin ответил ariec93
   965 / 1119
сегодня в 01:35
Странная логика. Любой из нас так поступил бы на его месте, я уверен. Дело даже не в том, аполитичен ты или нет. В этих "терках" замешаны люди, которым дорогу лучше никогда не переходить. Он мог конечно уволиться, но принес бы он пользу сборной таким образом? Нет. Лучше стало бы тогда для сбороной? Нет. Вот такие правила игры. Но в интернете все мы смелые и бессмертные.
Ты только что подтвердил,что СТРАНАукраина Максимально толерантна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ха-ха
10 seconds to stars
10 seconds to stars ответил dimagas1
   204 / 1119
сегодня в 01:33
Потому что Украина это словянское название ,аналог страна.Русь после упадка по сути развалилась на ряд Княжеств.А тогда почему вас называли сначала московитами,потом великоросами при Петре и тольоко при Сталине придумали каких-то русских,хотя где была страна русских не понятно.У вас даже официально национальность звучить как россиянин. Не знаю при чем тут Вятрович,берешь любую этнографическую энциклопедию,лично я это нашел еще в советской за 1973 год,там даже карта есть этническая,и словянами даже и не пахнет на територии Мокшандии,одни фино-угры:меря,мокша,чудь,карелы,мурома и еще ряд уже не помню на память.
вообще украинцы имеют не меньше прав называться русскими, чем московиты, они же себя русскими и называют.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   830 / 1119
сегодня в 01:21
Скачёк в кусты.Засчитано.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Расул Манаев
   186 / 1119
сегодня в 01:15
Это касается всех
А что ты имеешь ввиду ?
Jake Sully
Jake Sully
   169 / 1119
сегодня в 01:10
что скажите это зрада чи перемога? шведы поддерживают ДНР)) Ракицкого не взяли в сборную, надо в знак протеста всех хохлятских нелегалов вывести из сепарской Швеции))

https://b.radikal.ru/b13/1903/b8/beeefe3187d7.jpg
https://b.radikal.ru/b18/1903/34/2b08935b457b.jpg

dimagas1
dimagas1 ответил Юрниекс
   444 / 1119
сегодня в 01:00
И Донбас будем праздновать скоро..а потом Одессу..а пшеки Львов. А вы за американские печеньки,будете на майдане скакать..
Скоро это когда? нозови мне дату,реально хочу поржать на ночь глядя)))
Будете праздновать ножки Трампа на гуманитраку как в 90-е ножки Буша)))
dimagas1
dimagas1 ответил Scuderia Ferrari
   444 / 1119
сегодня в 00:58
Информация из учебников Вятровича? Почему была Киевская Русь, а не Киевская Украина?
Потому что Украина это словянское название ,аналог страна.Русь после упадка по сути развалилась на ряд Княжеств.А тогда почему вас называли сначала московитами,потом великоросами при Петре и тольоко при Сталине придумали каких-то русских,хотя где была страна русских не понятно.У вас даже официально национальность звучить как россиянин.
Не знаю при чем тут Вятрович,берешь любую этнографическую энциклопедию,лично я это нашел еще в советской за 1973 год,там даже карта есть этническая,и словянами даже и не пахнет на територии Мокшандии,одни фино-угры:меря,мокша,чудь,карелы,мурома и еще ряд уже не помню на память.
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   204 / 1119
сегодня в 00:54
Не факт что на Шеву кто-то давил, просто он понимая как вызов Ракицкого может отразиться на атмосфере команды, а так же сильному давлению на самого игрока, которого бы ждал очень не сладкий приём, принял такое вот решение. Шеве не нужны лишние проблемы, как и его команде.
Юрниекс
Юрниекс ответил makerdream
   200 / 1119
сегодня в 00:49
эгэгэгэ... купили просроченную ракитскую. А теперь хотят чтоб его вызывали. Так и хачериди не вызывают. Так шо идите празнуйте крымнаш, песни пляски. И зубы на полку)))
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
       110 / 1119
    сегодня в 00:45
    Ракицкий только рад, что вырвался из этого очага толерантности.
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
       110 / 1119
    сегодня в 00:45
    Ракицкий только рад, что вырвался из этого очага толерантности.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил dimagas1
       4 / 1119
    сегодня в 00:43
    Информация из учебников Вятровича?
    Почему была Киевская Русь, а не Киевская Украина?
    Jake Sully
    Jake Sully
       169 / 1119
    сегодня в 00:42
    даже хорошо что не вызвали его за окраину... нужна ему эта окраина как козе баян))

    p.s. недавно в городке Мальмё видел кучу стикеров с флагом ДНР, спросил у местных шведов "це шо за сепоры"? на что ответили просто местная шведская ультра поддерживает ДНР, це зрада чи перемога?))
    dimagas1
    dimagas1 ответил Scuderia Ferrari
       444 / 1119
    сегодня в 00:21
    Это сказал не депутат думы, а некий малоизвестный историк Евгений Спицын. И я не коверкаю название Украины.
    А я что-то коверкаю?Это ваше историческое название:народ Меря из страны Мокшель(или Моксель),к Киевской Руси вы имеете такое же отношение как морская свинка к морю или французы к Римской Империи.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил dimagas1
       4 / 1119
    сегодня в 00:19
    Это сказал не депутат думы, а некий малоизвестный историк Евгений Спицын.

    И я не коверкаю название Украины.
    dimagas1
    dimagas1 ответил Scuderia Ferrari
       444 / 1119
    сегодня в 00:15
    Один их депутатишко заявило, что их стратегия - спалить Москву. Вряд ли найдётся ещё хоть один парламент в мире, где бы заявляли, что стратегия страны - спалить чужую столицу, где бы сидел фоткавший трупы после массовой бойни (гончаренко) и поддерживавший боевиков запрещённых организаций (а. геращенко).
    Например Мокшандия.Ваш депутат заявил о ядерном ударе по Украине.Но мокшане наверно не слышали)))
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Ruslik1982
       4 / 1119
    сегодня в 00:11
    Один их депутатишко заявило, что их стратегия - спалить Москву. Вряд ли найдётся ещё хоть один парламент в мире, где бы заявляли, что стратегия страны - спалить чужую столицу, где бы сидел фоткавший трупы после массовой бойни (гончаренко) и поддерживавший боевиков запрещённых организаций (а. геращенко).
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       47 / 1119
    сегодня в 00:10
    Футбол вне политики, ептить...
    vale46
    vale46
       559 / 1119
    сегодня в 00:07
    Кому ты треш?!до того ка перешел в Российский клуб был хорошо готов,а теперь плохо?Хоть бы нам не втирал,мы и так всё поняли.Скажи прямо,будь мужиком!
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответил Scuderia Ferrari
       85 / 1119
    сегодня в 00:07
    А что, Кёнигсберг, Карелия, Курилы - это тоже украинские земли со времён шумеров?
    Порошенка просто пообещал это все вернуть сразу после выборов, начал с Крыма и тут Петро понесло
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил dimagas1
       4 / 1119
    вчера в 23:59
    А что, Кёнигсберг, Карелия, Курилы - это тоже украинские земли со времён шумеров?
    dimagas1
    dimagas1 ответил shur
       444 / 1119
    вчера в 23:40
    ...шутник сейчас выиграет выборы и с шутками Ракицкий в сборную попадёт!
      shur
      shur ответил Zak11
         473 / 1119
      вчера в 23:31
      Ракицкий сам понимал на что шёл. Теперь дорога в сборную для него закрыта.
      ...шутник сейчас выиграет выборы и с шутками Ракицкий в сборную попадёт!
      a3r3v3
      a3r3v3
         501 / 1119
      вчера в 23:30
      Всё равно задолбают этим тупым вопросом
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